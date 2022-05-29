نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور برقم الهوية 1443/1444 لاستخراج الدرجات والشهادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة نظام نور برقم الهوية التعليمية، هي عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى تقديم كل ما يخص العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية بصورة مبسطة ويسرة على كلاً من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 للنهضة بجميع أنظمة الدولة والعمل على إدخال التطور التكنولوجي والتقني في جميع قطاعات الدولة المتنوعة من اجل توفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين، والعمل على حل مشكلة التكدس والازدحام في مكاتب الجهات الحكومية عند الرغبة في الحصول على خدمة معينة.

نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1443/1444 ه:

نظام نور حرص على تيسير عملية الحصول على الدرجات أو إشعار النتيجة الثانوي والابتدائي والمتوسط ،من خلال توفير خدمة النتائج برقم الهوية فقط، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من خلال منصة النظام، هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأيضاً المقررات أو نظام فصلي وغيرها العديد من الخدمات الطلابية، من خلال حساب الطالب أو الطالبة في منصة نظام نور من خلال تبويب النتائج.

وحيث أن هناك الكثير من أولياء الأمور اللذين يواجهون مشكلة في بيانات التسجيل في نظام نور للنتائج فقد حرصت وزارة التعليم على توفير طرق وبدائل أخرى للحصول على نتائج أبناءهم من خلال رقم الهوية الوطنية فقط، بخطوات غاية في السهولة والتي نقدمها لكم من خلال الفقرة التالية لذلك فضلاَ نرجو منكم متابعة القراءة.

خطوات الاستعلام عن النتائج برقم الهوية:

أولاً: قم بالدخول إلى صفحة نظام نور برقم الهوية.

ثانياً: قم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق والضغط على المتابعة.

في حال عدم ظهورها سوف تظهر لك رسالة بذلك.

ملاحظات هامة:

يجب العلم أن هذا الرابط غير ثابت، بمعنى انه يتم تغييره عند ظهور كل نتيجة ويتغير بتغير نتيجة كل صف ولا يتم تفعيلة إلا عند ظهور النتائج.

حيث أن وزارة التعليم تعمل على تفعيلة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورفع الدرجات واعتمادها، لتتيح إمكانية الاستعلام عنها.

ونحن من خلال موقع ثقفني نعمل دائماً على متابعة سير العملية التعليمية ورفع الرابط المفعل في حال إصداره وتحديثه باستمرار كلما حدث ذلك، عند صدور النتائج، كما نوفر لكم جميع الروابط التي تهمكم مثل رابط التسجيل بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالخطوات والتفاصيل التي تساعدك في عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.