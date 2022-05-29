خطوات إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل والمتطلبات 1443-2022

خطوات إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين، والتي تعد من الأمور الهامة التي تزداد عمليات البحث عنها من داخل وخارج المملكة، خاصة مع اقتراب موعد الحج 1443، فهو فريضة أساسية من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، يسعى إلي أدائها المسلمين في جميع أرجاء العالم، لذلك أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الحج تيسيرا لإجراءات استخراج التصاريح على كل من يرغب في أداء فريضة الحج، كما تسعى المملكة دائما على تطوير كافة الخدمات الإلكترونية وغيرها على أعلى مستوى، لسهولة أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية استخراج تصريح الحج لحجاج من داخل المملكة للمواطن والشركات، والمتطلبات الواجب توفرها.

إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل

خدمة إصدار تصاريح الحج هي خدمة إلكترونية مقدمة عبر المنصة الوطنية الموحدة، من أجل تمكين شركات الحج المعتمدة من استخراج تصاريح الحج لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، بعد أن يتم تسجيلهم من خلال المسار الإلكتروني، كما تتيح أيضا للقطاعات الحكومية إمكانية إصدار تصاريح الحج للمشاركين بالحج من منسوبي القطاع الحكومي، كما تتيح أيضا لكلا من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية إمكانية استخراج وطباعة تصريح الحج 1443 دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية.

خطوات استخراج وإصدار تصاريح الحج 1443

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، لتسجيل رغبة الحج، والموافقة على كافة الشروط والأحكام. قم بالدخول عبر منصة أبشر. ومن ثم قم باختيار خدمة تصاريح الحج. ثم قم بإدخال وكتابة البيانات المطلوبة، وهي: (رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد). ومن ثم قم بالنقر علي أيقونة (إصدار تصريح الحج). ومن ثم يمكن إصدار وطباعة تصريح الحج للحاج بعد ذلك.

ملحوظة هامة

يمكن طباعة وإصدار تصريح الحج مباشرة في حال كان المواطن نفسه هو الحاج.

متطلبات إصدار تصاريح الحج 1443