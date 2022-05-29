للمواطن والمقيم 20 ألف ريال بدون كفيل سعودي وبدون رسوم إدارية بالتقسيط

للمواطن السعودي والمقيم التمويل الشخصي الذي يعتبر أهم تمويل شخصي متاح في أراضي السعودية بغض النظر للقطاع الذي يعمل في العميل المتقدم سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام حكومي بالسعودية ولكن يشترط التمويل الأصغر توفير بعض الشروط والضوابط اللازمة للحصول على تمويل شخصي بموافقة سريعة عند الطلب من شركة اليسر للإجارة والتمويل التي تقدم بعض الهدايا للعملاء داخل أراضي المملكة بشروط ميسرة في شهر مايو الحالي لعام 2022م لذلك نجحت في جذب العديد من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو تمويلات أخرى بالشركة داخل المملكة.

المزايا المقدمة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

نجحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في توفير الكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل سعودي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية كما أتاحت شركة اليسر التقديم من خلال الأونلاين لتسهيل التواصل مع العميل المتقدم لها ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كافة المزايا التمويلية في الشركة عند القيام بطلب التمويل الشخصي الأصغر:

يمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

قرض ميسر كذلك لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها بدون موافقة الكفيل.

التمويل إيضًا لا يفرض أي رسوم مالية على العميل المتقدم سواء كان سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل المملكة.

كذلك التمويل بموافقة فورية لجميع العملاء بدون أجور وكالة.

أفضل تمويل بالتقسيط حتى فترة 3 سنوات لدى شركة اليسر للتمويل.

شروط الشركة للحصول على التمويل الأصغر في المملكة