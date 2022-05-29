نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في رياض الأطفال عبر بوابة نظام نور 1443 شروط وموعد التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في رياض الأطفال عبر بوابة نظام نور، بدأ عدد كبير جداً من أولياء الأمور المقبلين أبناءهم على التسجيل في رياض الأطفال، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد فتح باب التقديم وهو بداية من يوم الأحد 28 من شوال 1443 ويستمر باب التقديم متاح حتى 17 ربيع الأول 1444، حيث بدء عدد كبير من أولياء الأمور بالتساؤل عن خطوات التسجيل في رياض الأطفال لعام 1444، حيث قد أقترب نهاية العام الدراسي 1443 ولذلك بدأ الجميع الاستعداد إلى العام الدراسي الجديد، وعبر موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة التسجيل مع شروط التقديم.
رابط التسجيل في رياض الأطفال 1444 عبر بوابة نور
لقد وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية بوابة نظام نور وهذا لتكون حلقة التواصل بين الوزارة والطلاب وأولياء الأمور، حيث يتواجد بها عدد كبير من الخدمات التعليمية التي يهتم بها الجميع، كما يمكنك التقديم إلى رياض الأطفال عبر بوابة نظام نور بالخطوات التالية:
- في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول إلى بوابة نظام نور التعليمي الرسمي.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل، وإذا كنت غير مسجل في النظام قم بإنشاء حساب جديد وإدخال بيانات التسجيل.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد.
- على ولي الأمر إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل الطالب.
- ثم قم بتحديد مرحلة التقديم، وتحديد المنطقة التعليمية والمدرسة.
- قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
- ثم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
موعد التقديم في رياض الأطفال لعام 1444
لقد وضحت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد فتح باب التقديم في رياض الأطفال لعام 1444 بداية من يوم الأحد 28 شوال 1443 الموافق 29 مايو 2022
شروط التقديم في رياض الأطفال لعام 1444
لقد وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يتم قبول طلب التقديم، الشروط هي:
- أن يكون الطفل المتقدم سعودي الجنسية.
- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.
- بلوغ الطفل سن التقديم وهو بداية من 3 سنوات المستوى الأول، و 4 سنوات المستوى الثالث، 5 سنوات المستوى الرابع.
- يشترط تشخيص الطفل سن القبول لبرنامج التدخل المبكر.
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