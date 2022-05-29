آلية احتساب حافز العمل الحر وشروطة بنك التنمية الاجتماعية

آلية احتساب حافز العمل الحر الذي وضحها بنك التنمية الاجتماعية من حيث الحوافز التي تعتبر مبالغ نقدية تصرف كمكافأة لمن يثبت ممارسته للعمل الحر الممول في أحد المنصات المعتمدة لدى البنك، و يتم التقييم بشكل مستمر طوال مدة التمويل ويتم صرفه بشكل سنوي نهاية كل عام ميلادي ويودع في حساب العميل، وهو برنامج مخصص لدعم ممارسي العمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، يعمل على تحفيز ممارسي العمل الحر ليكون دافع لهم للاستقرار المهني وضمان استمرارهم بالعمل، كما ان التسجيل في البرنامج غير إلزامي ولكنه يتيح للعميل الاستفادة من المزايا والخدمات لما بعد التمويل مثل التمويل الإضافي أو الخدمات غير المالية، غير ان البنك سهل أصدار وثيقة العمل الحر وفقا للشروط محددة، من ناحية أخرى وصل عدد الحاصلين على وثيقة العمل الحر في السعودية إلى 630 ألفاً و518 مواطناً ومواطنة، منذ انطلاق برنامج العمل الحر في نهاية عام 2019 إلى نهاية 2021، ويتم وفقًا لبعض المعايير المحددة من قبل البنك يتم حساب قيمة الحافز السنوي المقدم بعد صرف التمويل الخاص بالعميل، وفقًا لمصفوفة شرائح الحوافز يبدأ إدراج وإيداع الأموال في حساب الراغب في الاشتراك بالبرنامج، ويستطيع جميع الشباب وأصحاب العمل الحر التسجيل في برنامج حافز للحصول على الدعم من خلال الموقع الالكتروانى.

آلية احتساب حافز العمل الحر

التسجيل وطلب الحافز بعد الحصول على التمويل من خلال بوابة التقديم الإلكتروني. أو التحقق من أداء طالب الحافز واستحقاقه للحافز بشكل آلي من خلال الربط مع منصات العمل الحر المعتمدة لدى البنك مثل (بحر ، وصل). يتم احتساب قيمة الحافز السنوي من تاريخ صرف التمويل للعميل وفق معايير محددة في البنك. إيداع مبلغ الحافز في حساب المستفيد حسب مصفوفة شرائح الحوافز.

شروط حوافز العمل الحر

أن يكون لدى العميل تمويل عمل حر قائم. يتم التسجيل في برنامج الحوافز. يجب مضي سنة على صرف التمويل للعميل. أن يكون منتظماً في سداد الأقساط المستحقة. يكون حساب العميل في برنامج الحوافز فعال ونشط. ضرورة استيفاء معايير التحقق لإثبات ممارسته للنشاط الممول عن طريق أحد المنصات او التطبيقات المعتمدة لدى البنك. ​ألا يتجاوز مقدار الحافز قيمة الرسوم الإدارية المخصومة من أصل التمويل قبل صرفه للعميل. يتم احتساب الحافز بشكل آلي بالنظام البنكي وفق المعايير المحددة للبرنامج.

والجدير بالذكر ان برنامج الحوافز يهدف ألي دعم المستفيدين من منتج نفاذ الممارسين للعمل الحر ويعمل على تعزيز الاستقرار المهني ودافع لزيادة الإنتاجية في نشاط الممارس للعمل الحر، ويتم تقييم العميل للحصول على الحوافز من خلال مسارين احدهما مسار نقدى يتم التقييم على عدد المشاريع المنجزة في المنصات المعتمدة لدى البنك مثل بحر والأخر مسار النقل التشاركي يتم التقييم على على عدد الرحلات وساعات العمل المنفذة في منصة وصل، عند توثيق العقد في البوابة الالكترونية للعمل المرن يتم آلياً تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتم الاحتساب طبقاً للآلية المتبعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.