نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد الأقساط من بنك التسليف والحصول على إخلاء طرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سداد بنك التسليف يبحث عنها الكثير من عملاء بنك التسليف من خلال تسديد الأقساط من البنك حيث يقدم البنك العديد من الخدمات التي تخدم كافة فئات السعودية، كما أن بنك التسليف يقدم العديد من القروض للشباب كقرض الزواج وغيرها من قروض الترميم والأسرة، ويبح المواطنين عن طريق سداد الأقساط الذي اصبح إلكترونية لتسهيل الدفع وكذلك توفير الوقت والجهد المبذول، كما أن بنك التسليف يعد من اهم بنوك المملكة بفروعه المنتشرة في جميع أنحاءها ويعرف الآن ببنك التنمية الاجتماعية ويعد من اهم البنوك التي تطرح العديد من الخدمات والقروض لمواجهة المعيشة وظروف الحياه نتيجة تأثر الاقتصاد في المملكة وجود صعوبات في مواجهة تكاليف الحياه، غير أن البنك يقدم العديد من الخدمات الكثير للعملائه للحفاظ على سير العمل وتقدمة ومنها شروط قروض المتقاعدين من بنك التسليف 1442.

يجب على المقترض أيضاً أن يقوم بتقديم كل الضمانات التي يكون بنك التسليف بحاجتها من أجل إكمال طلب الإعفاء من سد الدين الخاص به، يجب ومن اللازم أن يكون طالب الإعفاء سعودي الجنسية، فالقانون السعودي لا يمنح لغير السعوديين حق الاقتراض والإعفاء من سد القرض أو السلف، كما يجب تقديم العريضة أو الطلب بصورة سليمة وتلافي أية أخطاء لأن ذلك سوف يعرقل سير أمر الإعفاء، يمكن للأفراد أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين حصلوا على قروض مختلفة من البنك.

طريقة سداد بنك التسليف

وزارة المالية ستطلب بعض المعلومات والتفاصيل الإضافية من صاحب الطلب مثل مصادر الدخل بالإضافة إلى الإقرار على بعض الأوراق والمستندات، ثم تقوم بدراسة الطلب وبناء على حالة مقدم الطلب إما يتم الموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه، وفي الحالتين تصل رسالة إلى جوال صاحب الطلب تعلمه بالنتيجة، ويتم السداد كالتالي:

الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي من الماكينات المتوافرة في جميع أنحاء المملكة. يتم إدخال البطاقة المصرفية في الماكينة والانتظار حتى يتم الانتقال إلى صفحة كتابة الرقم السري. يتم إدخال كلمة السر الخاصة بالبطاقة. الانتقال إلى قائمة الخيارات وفيها يتم الضغط على خيار خدمات المدفوعات. إدخال رمز السداد الخاص بالبنك وهو الرقم التالي: 058 يتم إدخال رقم السداد. يتم تأكيد التسديد. الضغط على خيار تسديد الفاتورة

الاستعلام عن رقم سداد بنك التسليف

يتيح البنك لجميع المستخدمين إمكانية الاستعلام عن رقم السداد حيث يمتلك كل عميل رقم سداد خاص به يتم استخدامه عند سداد الأقساط وقد جاءت أهمية معرفة العميل لرقم السداد الخاص به، وهي تعد من الخدمات المتميزة التي لم يغفل البنك عن تقديمها للعملاء إذ يمكنكم الحصول على الرقم من خلال الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالبنك وهو: 920008002، كذلك يمكنكم التعرف على رقم السداد من خلال تسجل الدخول إلى الحساب الشخصي في البنك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف

وتعد هذه الخدمة متاحة للمشتركين بالبنك برقم الهوية الوطنية بحيث يمكن للمستفيد الدخول على منصة البنك والوصول للخدمة بكل سهولة كالاتي:

الدخول على موع بنك التسليف. يتم تسجيل الدخول لحساب المستفيد. الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية. الضغط على خدمة كشف الحساب الإلكتروني. تسجيل الدخول للخدمة من خلال منصة النافذ الوطني الموحد. كتابة بيانات الدخول في أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل الدخول. وصول على الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة. يتم إدخال كلمة المرور واستكمال خطوات تسجيل الدخول. ثم عرض بيانات المنتجات التي قمت بالتقديم عليها يتم تحديد المنتج المراد وستقوم المنصة بعرض جميع البيانات الخاصة به.

طريقة تقديم طلب إعفاء في بنك التّسليف

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التسليف. إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم إعفاء المتقدم بالطلب من دفع الأقساط المتبقية. صورة من بطاقة الهوية الوطنية. مرفق يفيد صعوبة الحالة المعيشية والمالية. إرفاق كارت عائلة المتقدم بالطلب. صورة من التقارير الطبية للمتقدم بالطلب. وأخيراً يتم النقر على (إرسال).

الحصول على إخلاء طرف بنك التسليف

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية. الضغط على خيار تسجيل الدخول الموجود في القائمة. إدخال بيانات التسجيل من اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تسجيل. يتم بعدها الضغط على خيار خدمة إخلاء طرف. كتابة البيانات المطلوبة ومنها اسم إخلاء الطرق ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري. يتم الضغط على استعلام. ظهور رسالة في الصفحة بتأكيد نجاح عملية إخلاء الطرف أو فشل العملية نظرًا لوجود التزامات مع البنك. في حالة تأكيد نجاح عملية إخلاء طرف يتم طباعة الرسالة الظاهرة والضغط على الرابط الخاص بالطباعة. يتمكن الاحتفاظ بالورقة المطبوعة فهي وثيقة الإثبات على الانتهاء من سداد الأقساط المستحقة.

والجدير بالذكر أن البنك يقدم العديد من الاستعلامات الخاصة بعملاء القروض المقدمة من البنك ومنها الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف وغيرها من الخدمات الخاصة بتسديد ومعرفة الأقساط وكذللك شروط البنك للحصول على القرض، يبدأ سداد قرض العمل الحر قد أشار البنك إلى أن الموعد سيكون في غضون ثلاثين يوم أي شهر يتم حسابها بدءً من استلام قيمة المبلغ المطلوبة من البنك أو التي تم تخصيصها من البنك، وقد تمت الإشارة إلى أن عدم الالتزام بالسداد ينذر بالحصول على عقوبه.