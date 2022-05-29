آلية الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي وشروطه والفئات المستفيدة

آلية الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي التي تكون محددة للفئات معينة وفقا للشروط وضوابط تحددها الوزارة التابعة ويتم التقديم الكتروانيا من خلال رابط الموقع، كما أن الخدمة متاحة لأنظمة التعليم التي تتم عن طريق التعليم الإلكتروني أو عن بعد أو أنظمة الانتساب، كما أنها غير متاحة لأنظمة التعليم النظامية أو لبرامج البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا ولا يتم الأعفاء من رسوم الجامعات في تلك المرحلة، لا يعني التقديم على الدراسة القبول بالفعل فانه يتم عرض كل الطلبات على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أولا قبل الرد بالقبول أو الرفض، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات الهامة لكافة المواطنين في المملكة بخلاف القروض والتمويلات كشروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 ألف ريال وغيرها الكثير.

بعد تحقيق ومعرفة شروط وألية الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي، لابد من أرفاق عدة مستندات وأوراق مطلوبة مع طلب التقديم على حساب الضمان الاجتماعي سواء في الجامعة او المعهد المتقدم له الطالب، بالنسبة لدراسة الماجستير او الدراسات العليا لا يتم أشمالهم بالضمان الاجتماعي ، ولكن يتم التقديم على الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي عبر الجامعة او المعاهد التي يشملها الضمان الاجتماعي على وجه خاص.

آلية الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي

يتم تقديم الطلب في المواعيد المحددة من كل جامعة من الجامعات ولا يتم بقبول الطلبات المقدمة في غير أوقاتها.

يجب مراعاة إدخال جميع البيانات بطريقة صحيح ومراجعتها جيدًا.

يمكن لمقدم الطلب استرداد الرسوم الدراسية قبل تقديمه على الطلب وقبوله.

يكون طلب التقديم على الدراسة واحد فقط بدون تكرار وتتبع فترة مقدراها 3 اشهر من وقت بداية التقديم.

لابد أن يكون التقديم لكل فصل دراسي مستقل بنفسه ولا يسري على عام كامل أو أعوام اخرى.

شروط الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي

سكون احقيه الدراسة لفئات معينة وفقا لشروط محددة من أصحاب القدرات والذي يكون لديهم خصم بنسبة 50 بالمئة من التكاليف، ومن تعدي أعمارهم ال26 عامًا ولم يكملوا الدراسة وليس لديهم عمل، وكذلك الفتيات الذي لا يملكون ولي أمر ولسن متزوجات، وطلاب الماجستير وأصحاب الدراسات العليا لا يتضمنهم الضمان الاجتماعي وغيرهم الكثير:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة سعودي الجنسية. يشترط يكون من المقيمين بالمملكة بصورة دائمة. يجب أن يكون مقدم الطلب من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المقدم من الوزارة. يتم قبول طلبات المتقدمين من التابعين لإحدى جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة. قبول الطلبات المقدمة من المسجونين، شرط أن تكون فترة السجن تزيد عن العام. يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي المقبول للقبول في البرنامج بجامعة الملك عبد العزيز هو 2.75.

الفئات المستحقة للدراسة على حساب الضمان الاجتماعي