الهيئة الملكية في السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن موعد بدء عمليات الهدد وإزالة لـ حي جديد من احياء الهدد بمكة .. وتكشف عن السبب !

وكشف المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أمجد مغربي، أن منطقة الكدوة، البالغ مساحتها 686 ألف متر مربع تقريبًا، سوف تدخل ضمن المناطق العشوائية التي ستخضع للتطوير في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لاجل معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.

وأشار إلى أن منطقة الكدوة يحدها من الشمال الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، ومخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي من جهة الشرق، ومن الغرب شارع الهجرة.

وأضاف أن "الكدوة" تعاني من فقر الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، إضافة إلى اكتظاظها بالسكان، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن عملية تطوير المنطقة تتم ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يرتكز على البعدين الإنساني والمكاني.