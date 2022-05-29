نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الطريقة الصحيحة” اضافة المرفقات في نظام نور اثناء تسجيل الطلاب “من الجوال” noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة اضافة المرفقات في نظام نور اثناء عملية تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، حيث يواجه الكثير من أولياء الأمور العديد من المشاكل اثناء عملية تسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في نظام نور وخاصة فيما يتعلق بالمستندات والصور والأوراق المطلوب رفعها في نظام نور، وسنتابع معكم في هذا المقال ما هي المستندات والمرفقات المطلوبة اثناء تقديم الطالب، وكيف تقومون برفعها بشكل صحيح، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني.

التسجيل بالروضه عن طريق نظام نور

وقد شرحنا لكم هنا في موقعكم ثقفني عن كيفية تسجيل الأبناء في روضة الأطفال 1444، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية التسجيل بدءا من يوم الأحد الموافق 28 شوال 1443، والموافق ميلاديا 29 مايو 2022.

وأتاحت أيضا التسجيل بالصف الأول الابتدائي، والذي سيستمر حتى يوم 17 ربيع الأول 1444 القادم، مع العلم أن التسجيل ينتهى في كل مدرسة على حدى في حال انتهاء المقاعد المتاحة أو دخول الموعد النهائي، فسارع بالتسجيل ولا تتأخر حتى لا تضطر إلى التسجيل في مدرسة قد لا تكون الأنسب لك.

اضافة المرفقات في نظام نور

ومن أهم الأسئلة والمشاكل التي تواجه ولي الأمر أثناء عملية التسجيل، وخاصة اذا كان هذا التسجيل كان لأول مرة لولي الأمر على الإطلاق هو موضوع اضافة المرفقات في نظام نور، ولا داعي للقلق، فسنشرح لكم في الأسطر القادمة طريقة عمل ذلك:

ارفاق المستندات في نظام نور

وهناك العديد من المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور، وهي كالآتي:

صورة سجل الأسرة أو الإقامة.

نسخة من الشهادة الصحية الخاصة بالطالب أو الطالبة.

شهادة ميلاد الطالب اذا كان سعودي، أو صورة الإقامة اذا كان مقيم.

وهناك العديد من المرفقات التي قد يتم طلبها بناء على المدرسة المقدم عليها.

دخول نظام نور

قم باتباع هذه الخطوات: