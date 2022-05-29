نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وطريقة تقديم طلب استحقاق المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد الجديد في الفترة الحالية يتسائل الكثيرين من فئة المتقاعدين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب التقاعد الدفعة الجديدة، حيث يعد هذا الراتب بمثابة راتب شهري يحصلون عليه في موعد محدد من كل شهري كنوع من المساعدة لما بدر منهم من خدمة طويلة في المملكة فيقدم لهم الراتب لشكرهم ومساعدتهم في الحياة بعد التقاعد وانقطاعهم عن العمل عند بلوغ سن المعاش.

موعد صرف راتب التقاعد الجديد هذا الشهر وكيفية الاستعلام عنه في 3 دقائق فقط

موعد صرف راتب التقاعد

طريقة تقديم طلب استحقاق المعاش

يمكن لكافة المواطنين السعوديين تقديم طلب استحقاق لمعاش التأمينات الاجتماعية بكل بساطة عن طريق الخطوات التالية المذكورة في الموقع الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة كما يلي:

أولاً يتم الدخول على الحساب الخاص بالمواطن في موقع التأمينات من خلال: اسم المستخدم، رقمه السري. ثم اختيار أيقونة (المعاشات)، ومنه الضغط على (طلب التقاعد) التي تظهر مباشرةً للمواطن إذا كان مؤهلاً لطلب التقاعد. بعد ذلك يكتب رقم حسابه البنكي مرتين للتأكيد، ووضع علامة التأكيد على الإقرار. ثم إكمال البيانات الشخصية المتبقية، والانتظار قليلاً لحين موعد نزول المعاش القادم.

شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي

يجب أن تتوافر بعض الشروط في المواطن الذي يرغب التقديم لطلب التقاعد حتى يستحق حصولهم على المعاش دون مواجهة مشاكل، وهذه الشروط كالتالي:

أن يتخطى عمر المواطن المتقدم 60 عام. انقطاعه عن أداء أي عمل أو مهنة كان يقوم بها، أو نشاط أيضاً خاضع لأحكام التأمينات الاجتماعية. أن تكون مدة اشتراك المواطن في نظام التأمينات لا تقل عن 120 شهر. وإذا كان المواطن يرغب في الحصول على معاش مبكر يجب أن تكون مدة الاشتراك له لا تقل عن 300 شهر كحد أدنى.

وبالنسبة لمواعيد صرف رواتب الأشخاص المتقاعدين في المملكة يتم تحديدها من قبل المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية بالتزامن مع نظام معاشات الهيئة ومؤسسة التأمينات السعودية.