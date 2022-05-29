نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج تصريح الحج 2022 للمواطنين والمقيمين بالسعودية وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج تصريح الحج 2022 للمواطنين والمقيمين،فقد وضحت وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية بتويتر خطوات ورابط استخراج تصريح الحج 2022، وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة.

حيث أن الحكومة السعودية تسعى جاهدة لتزويد المسلمين بكافة الإجراءات لتمكينهم من زيارة بيت الله وأداء فريضة الحج 1443، بالإضافة إلى ذلك تسمح الحكومة السعودية للحجاج في الداخل والخارج بأداء هذا الواجب المهم.

وعلى عكس العام الماضي تم أداء الفريضة من داخل المملكة فقط؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، وحسب الضوابط والمعاير والشروط التي وضعتها الحكومة السعودية، فقد حددت أيضاً أنه سيكون هناك مليون حاج فقط هذا العام، والأهم من ذلك كله أكدت وزارة الصحة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بدقة لموسم الحج لهذا العام ، وسوف نتناول عبر السطور القادمة رابط استخراج تصريح الحج 2022.

شروط استخراج تصريح الحج 2022

عملت حكومة المملكة السعودية على تقديم جميع التسهيلات للمسلمين في جميع أنحاء المملكة وخارجها، ونتيجة لذلك وضعت حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية؛ بعض القوانين والضوابط التي يجب على المتقدم العمل بها من أجل استخراج تصريح الحج 1443، وكانت هناك شروط جديدة لحج 2022 وهي كالتالي:

تعطى الأولوية لأولئك الذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل.

يجب الحصول على لقاح كورونا المعتمد في المملكة.

العدد الإجمالي لهذا العام مليون حاج فقط.

يجب أن يكون عمر الحجاج ما بين 18 و 65 سنة.

يجب الحصول على تصريح الحج من خلال بوابة الحج الإلكترونية.

الحصول على وثيقة فحص طبي تثبت عدم وجود عدوى بفيروس كورونا.

يُسمح للمتقدمين الذين تعافوا من COVID-19.

يُسمح للحجاج الذين يتلقون جرعة من لقاح الفيروس التاجي بالبقاء لمدة 14 يومًا.

أولاً، يجب أن يكون المتقدمون قد حصلوا على لقاح فيرس كورونا، المعتمد داخل المملكة( U.S. Modern, AstraZeneca, Fazio, Bio, Biontec، ألمانيا) وأن يكونوا قد مروا بما لا يقل عن “ستة أو ثمانية” أسابيع.

ثانياً، إذا حصلت على الموافقة لأول مرة لإكمال الحج ، يجب أن تأخذ جرعة أخرى من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من الذهاب إلى الأراضي المقدسة

ثالثًا، على المتقدم التوجه بيومين قبل أداء الفريضة لأخذ عينة PCR لضمان سلامته.

رابعاً، كما يجب على الحجاج الإصرار على أداء الأقنعة أثناء فترة الحج ، والإصرار على الابتعاد عن التجمع وعدم السلام بين أيديهم لمنع انتشار العدوى بين الحجاج.

خامساً، ويشترط على الحاج الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الحج، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السلام بالأيدي منعا لنشر العدوي بين الحجاج.

رابط استخراج تصريح الحج 2022 – 1443

ووفرت حكومة السعودية استخراج تصريح الحج إلكترونيًا لهذا العام لمنع الاكتظاظ وتقليل حدوث الوباء ، ويجب اتباع الخطوات التالية لاستخراج التصريح:

فتح المتصفح وتسجيل الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية. على المتقدم كتابة الاسم، وكلمة المرور. قبل كل شيء إذا كنت تستخدم منصة ابشر لأول مرة؛ يتوجب عليك إنشاء حساب جديد. وبعد ذلك اختيار خدمة تصاريح الحج. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة من( تاريخ الميلاد-الرقم المدني) بصورة صحيحة، ثم الكبس علة إصدار تصريح للحج. أخيراً طباعة تصريح الحج من خلال منصة أبشر.

المستندات المطلوبة للحصول علي طلب تصريح حج 2022

وضحت وزارة الحج العمرة انه يجب إحضار بعض المستندات الهامة التي تمكن المواطن والمقيم من طلب تصريح للحج لعام 1443، وتضمنت المستندات التالي:

يجب أكمل استمارة طلب تصريح الحج.

إحضار شهادة صحية تثبت أن المقيم قد تم تطعيمه ضد التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية.

صورتان شخصيتان مقاس 4 × 6 لجواز السفر للمقيم.

جواز السفر مع إثبات الإقامة في المملكة.

إحضار تصريح من صاحب العمل الذي ينتمي إليه الساكن.

تقرير طبي يوضح فصيلة دم مقدم الطلب.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فات تصريح الحج للعام 2022 يتضمن كلاً من المواطن السعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية.