نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور للتسجيل في رياض الأطفال والخطوات للعام الدراسي 1443/1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح نظام نور التعليمي الإلكتروني يحاكي نظام التعليم الواقعي بشكل كبير، حيث تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على جعله يحاكي نظام التعليم التقليدي من خلال بدء اليوم الدراسي للطلاب بالنشيد الوطني وتحية العلم، وأيضاً من خلال تحديد جدول دراسي محدد ومواعيد ثابتة يلتزم بها الطالب والمعلم في الحضور، كما أصبحت منصة متكاملة في تقديم جميع الخدمات التعليمية للطالب وأيضاً لأولياء الأمور فيمكن لولي الأمر التسجيل من خلال نظام نور للتمتع بخدمات متعددة مثل متابعة النتائج الدراسية لأبنائهم والتقديم في مرحلة رياض الأطفال ونتعرف من خلال هذا المقال على خطوات ورابط التسجيل.

رابط نظام نور للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال:

لقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال رابط نظام نور لولي الأمر دون حاجة الذهاب إلى المدارس أو المراكز الإدارية، من خلال إتباع بضعة خطوات بسيطة من خلال هاتفك الجوال أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

خطوات تسجيل طالب جديد في مرحلة رياض الأطفال:

لكي يمكنك تسجيل أبناءك في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور برقم الهوية يجب عليك أولاً تسجيل حساب ولي الأمر في النظام noor.moe.gov.sa ومن خلال بيانات هذا الحساب يمكنك التسجيل بسهوله في موقع النظام وإضافة أبنائك بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع نظام نور الإلكتروني.

الإلكتروني. تسجيل الدخول من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي، ثم الضغط على كلمة تسجيل دخول.

بعد تسجيل الدخول قم باختيار أيقونة تسجيل طالب جديد من القائمة الجانبية.

ليتم نقلك إلى شاشة تسجيل جديد والتي تتم من خلال أربع مراحل متتابعة وهي كالتالي؛

المرحلة الأولى طلب التسجيل؛ من خلال إدخال رقم الهوية، وصلة القرابة مع الطالب، وتاريخ الميلاد، ثم الضغط على التالي ليتم نقلك إلى المرحلة التالية. المرحلة الثانية تحديد الصف؛ من المستوى الأول إلى المستوى الثالث في مرحلة رياض الأطفال ويتم ذلك بناءاً عن تاريخ الميلاد الذي سبق إدخاله ثم الضغط على التالي. المرحلة الثالثة مرحلة بيانات الطالب؛ عن طريق إدخال بيانات الهوية، وبيانات الطالب الشخصية ثم الضغط على كلمة التالي. المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة بيانات المدرسة والإقرار؛ عن طريق تحديد نوع المدرسة وإدارة التعليم وغيرها من البيانات المطلوبة،ثم الضغط على كلمة التالي ليتم نقلك إلى شاشة الإقرار والتعهد عن طريق الضغط على مربع التعهد بصحة كافة البيانات المدخلة والتعهد بتقديم كافة الوثائق المطلوبة لإثبات ذلك، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

وبذلك تكون قد أتممت خطوات تسجيل طفلك في مرحلة رياض الأطفال للفصل الدراسي الجديد من عام ١٤٤٣.

نظام نور ولي الأمر للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال:

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم من خلال حساب منصة نور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لولي الأمر، بحيث تكون الأولوية في التسجيل بالأسبقية في إدخال البيانات بطريقة صحيحة والتأكد منها وتقديم الطلب مع اتباع التعليمات التي تقدمها المنصة.