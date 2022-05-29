نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة .. طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1443 من خلال منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1443، وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وضحت خطوات طباعة تصريح الحج لعام 2022 – 1443، الكترونياً للمواطنين بالمملكة والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج 2022.

يهتم الكثيرين من المواطنين في المملكة والمقيمين على طريقة طباعة تصريح الحج إلكترونياً وذلك بعد الإعلان عن نتائج الفرز لطلبات موسم الحج لعام 1443، ويشارك في موسم الحج مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة الذين تقدموا بطلب للحصول على حج هذا العام بناءً على إجراءات خاصة اتخذتها المملكة لتنظيم موسم حج هذا العام.

ومن وأهمها حصر الحج على حجاج المملكة والمقيمين على أراضيها فقط، ويقتصر عدد حجاج الداخل على مليون حاج حفاظا على صحتهم وتزويدهم بكافة التسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسك الحج بيسر، والآن سوف نتعرف على كيفية استخراج تصريح الحج إلكترونياً.

كيفية طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1443

تتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمة طباعة تصريح الحج إلكترونياً وهي خدمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين لمن أتم إجراءات التقديم للحج بنجاح، وتم دفع رسوم الحج ووصلتهم رسالة نصية أن يتوجب عليهم طباعة التصريح من خلال منصة أبشر، ويتم طباعة تصريح الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية

ثانياً، الضغط على أيقونة أبشر أفراد

ثالثًا، إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، رقم الجوال، والكبس على تسجيل دخول

رابعاً، كتابة رمز التحقق المرسل عبر الجوال

خامساً، الضغط على أيقونة خدماتي، اختيار خدمة تصريح الحج

سادساً، الكبس على أيقونة طباعة تصريح الحج، الاحتفاظ بالتصريح لاستخدامه في أداء مناسك الحج.

تصريح الحج إلكترونياً 1443

تصريح الحج هي المرحلة الأخيرة من مرحلة التسجيل في الحج عام 1443 والذي اقتصر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وبعد ترشيح المواطن أو المقيم الذي تقدم للحج هذا العام، يختار الحاج الباقة التي يريدها لأداء المناسك المقدسة، ثم الدخول للحصول على التصريح، وهذا يعني أن صاحب التصريح قد تم تفويضه من قبل السلطة الحكومية لأداء فريضة الحج، وأثناء الحج يمكن لمن لديهم تصريح دخول الأماكن المقدسة، وسيعاقب من ليس لديهم تصريح بموجب القانون الذي تحدده السلطات المختصة. بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لأداء فريضة الحج وفق إجراءات الرقابة المعلنة من قبل وزارة الحج والعمرة ، وبعد دفع الرسوم المقررة يمكن الحصول على تصريح الحج إلكترونيًا.

طلب إذن الحج 1443

يتثنى للمواطن السعودي وللمقيم الاستفسار عن تصريح الحج من خلال الولوج إلى موقع وزارة الحج والعمرة، واتباع الخطوات التالية: