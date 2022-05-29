تزمانا مع العودة للمدارس .. التعليم السعودي يعلن تفاصيل مفاجئة عن اضافة اختبارات جديدة لكافة طلاب هذه المراحل ويكشف حقيقة تأجيل أخر إجازة مطولة!

حيث أن يشار إلى أنه لم تتبقى في هذا الفصل سوا اجازة مطولة واحدة أعلن عنها التعليم السعودي في التقويم الذي نشره في موقع الوزارة والتي ستبدأ في المواقق 15/06/2022، حيث نفى التعليم الشائعات التي تناقلت عن تأجيل أو الغاء هذه الاجازة

من جانب أخر .. لتقييم وقياس قدرتهم على توظيف المعلومات التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات، ولحل ما قد يعترضهم من مشكلات حياتية تنطلق اليوم الأحد الموافق 29 مايو الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA 2022 في السعودية.

وسيجري تنفيذ هذه الاختبارات إلكترونيًّا في مدارس التعليم العام، وذلك للطلبة ممن أتموا 15 عامًا، وبمشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، في الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري. تجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة طلبة المملكة العربية السعودية في اختبارات (PISA 2022) تتزامن مع مشاركة طلبة 79 دولة من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)والبالغ عددهم 600 ألف طالب وطالبة على مستوى العالم ممن بلغت أعمارهم 15 عامًا، ويمثلون أكثر من 32 مليون من طلبة الدول الأعضاء في المنظمة. وبحسب وزارة التعليم السعودية فإنّ الدراسة الدولية PISA تهدف في دورتها الحالية 2022 إلى تقييم الطلبة في مجال الرياضيات بنسبة 70%، وفي مجال القراءة والعلوم بنسبة 30%؛ وتتمثل مرتكزات قياسها في الوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة، ومعرفة مــدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم، وكذا تقويم قدرتهم على توظيفها عملياً في مختلف المجالات والظروف المختلفة.

اما عن موعد الاجازة لنهاية العام الدراسي الحالي فقد نفت وزارة التعليم السعودية الشائعات التي تتردد عن تقديم الاجازة ووضحت أن الاجازة لا زالت في موعدها اي في تاريخ 01/12/1443هـ

30/06/2022م