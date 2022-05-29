التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال ابتداء من اليوم الأحد لمرحلة رياض الأطفال

التسجيل في نظام نور قد بدء بالفعل من اليوم الأحد الموافق 29 من شهر مايو والموافق 28 من شهر شوال 1443 هجرية للعام الدراس الجديد، لذا قد ازددت مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة لمعرفة رابط الموقع وخطوات التسجيل حتي يستطيع كلاً منهم في الدخول علي الرابط لتسجي لاسم الطالب في المدرس التي يرغب بها لحين اقتراب موعد الدراسة وتقديم الأوراق والمسندات المطلوبة، وقد قام أولياء الأمور اليوم الأحد من الدخول الي الموقع الرسمي لبرنامج نور وقد تم رصد بعض الشكاوى المقدمة منهم لان الكثير منهم قد عاني و وجد بعض المشاكل أثناء التسجيل في النظام لطلاب مرحلة رياض الأطفال، وان الموقع كان بطئ بشكل كبير وغالباً كانت تظهر رسالة تفيد بان الموقع غير متاحاً في الوقت الحالي.

التسجيل في نظام نور

قبل عرض الخطوات التي يجب علي أولياء الأمور اتباعها لتسجيل بيانات الطالب في نظام نور فيمكننا معرفة الشروط التي يجب توافرها في الطالب قبل التقديم وهي كالتالي:

أن يكون الطالب قد التحق بروضة أطفال معتمدة في المملكة العربية السعودية.

تقدين شهادة نمائية تثبت قدرات الطالب المهارية والنمائية أثناء فترة الروضة.

الحصول علي شهادة تؤكد التحاق الطفل بأي روضة أطفال معتمدة.

كما يجب أن تكون الروضة تابعة لوزارة التعليم السعودي، وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يجب تقديم شهادة تثبت المهارات النمائية من قبل المعلمين.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من الطالب وهي ” شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة تقديم صورة منها.

تقديم شهادة خاصة بالتطعيم وصورة منها.

يجب تقديم صور شخصية للطالب ويتم وضع الأوراق في ملف أخضر.

التسجيل في نظام نور

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تسجيل نظام نور 1444، أما عن الخطوات التي يجب علي ولي الأمر اتباعها للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية فهي كالتالي: