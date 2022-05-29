موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1444 “الروضة” | طريقة تسجيل طالب جديد فى نظام نور

موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1444 هو الموقع المعني بالعديد من الخدمات التعليمية الالكترونية بالمملكة العربية السعودية من بينها إتاحة تسجيل الطلاب المستجدين بالروضات الحكومية عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني، كما يمكن من خلاله تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، في السطور المقبلة نوضح كيفية تسيل أولياء الأمور أبنائهم عبر موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1444.

موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1444

إدارات التعليم بمناطق المملكة العربية السعودية المختلفة تستعد في استقبال الطلبة والطالبات بالروضة الحكومية السعودية، بدايةً من يوم الأحد 29 مايو، وحتى 28 من شهر شوال 1443، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التسجيل في موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1444 وفق ثلاثة مستويات وفق تاريخ الميلاد وتأتي المستويات الثلاثة على النحو التالي:

المستوى الأول للأطفال من مواليد 3 صفر 1440 حتى 1441.

المستوى الثاني من مواليد 3 جمادى أول 1439 إلى 2 صفر 1440.

المستوى الثالث من مواليد 3 صفر 1438 حتى 3 جمادى أول 1439.

طريقة التسجيل في روضة نظام نور 1443

يتم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بالروضة الحكومية بالمملكة العربية السعودية عبر حساب ولي الأمر بخطوات بسيطة، وعلى ولي الأمر الذي لم يمتلك حساب التسجيل في منصة نظام نور التعليمي الإلكتروني، ليتمكن من خلاله تسجيل الطالب من أبنائه في روضة نظام نور 1443 بسهولة.

ويتم التسجيل في رياض الاطفال عبر نظام نور التعليمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر في بداية الأمر على زر تسجيل طالب جديد.

ثم يتم كتابة رقم الهوية للطالب، أو كتابة رقم الإقامة.

ثم يتم تحديد صلة القرابة بين ولي الامر والطالب المتقدم للتسجيل.

ثم يتم تحديد مهنة ولي الأمر.

على ولي الأمر القيام بإدخال بيانات الطالب على ان تكون دقيقة وصحيحة.

ثم يقوم بكتابة بيانات الروضة المراد إلحاق الطالب بها.

المستندات المطلوبة ارفاقها للتسجيل في رياض الاطفال السعودية

يجب على ولي الامر أثناء التسجيل عبر موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال 1444 ارفاق بعض المستندات اللازمة للتسجيل بنجاح، وهي: