20,000 ريال لكافة العملاء بموافقة فورية بدون كفيل أو ضامن وبلا رسوم لدى اليسر للتمويل

أحصل من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة على تمويل بموافقة فورية بلا رسوم إدارية عليه حيث يمنح التمويل لكافة العملاء من الجنسيات المختلفة في السعودية سواء كان العميل حاصل على الجنسية السعودية أو مقيم في المملكة كما أتاحت الشركة التمويل بدون كفيل للسعودي حتى 20,000 ريال سعودي أما المقيم بدون موافقة الكفيل حتى 10,000 ريال سعودي لذلك يجب على كافة العملاء الإلتزام بجميع الشروط والأحكام الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر الذي يبدأ من ألفين ويصل إلى عشرون ألف ريال سعودي بعد موافقة شركة اليسر للتمويل في السعودية كما وفرت الشركة التمويل عبر الإنترنت حيث يتم التقديم للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل وبلا رسوم بفترة سداد مجدولة حتى ستة وثلاثون شهر بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الشروط التي تطلبها شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

هناك بعض الضوابط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للتمويل في أراضي السعودية لابد من توفيرها والإلتزام بها للموافقة على طلب التمويل بكل سهولة كذلك من أجل أمتلاك كافة المزايا التي تمنحها الشركة لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك المزايا توفير فترة سداد ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم إضافية ولكن بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للتمويل كالعادة كمثل باقي التمويلات الأخري بالمملكة:

يشترط التمويل الأصغر توفير راتب شهري يساوي 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

إيضًا يحتاج التمويل الأصغر توفير فترة خدمة عمل 3 أشهر على الأقل من جميع العملاء السعوديين أو غير السعوديين بدون شرط جهة العمل في السعودية.

كذلك يحتاج التمويل أن يكون العميل المتقدم يبلغ من السن على الأقل 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

أتاحت للعسكريين شركة اليسر للتمويل التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري داخل أراضي السعودية.

الخصائص الهامة التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية