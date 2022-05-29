بأقل راتب 2,000 ريال تمويل 50,000 بدون تحويل الراتب للسعودي والمقيم

متوفر الآن بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بقيمة ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي وأيضاً يستطيع العميل بأقل دخل شهري طلب تلك التمويل الميسر والذى يوفر فترة سداد ربما تصل إلى 24 شهر وذلك من أجل التيسير على العملاء الراغبين في طلب التمويل ومتاح كذلك تلك التمويل الشخصي لكافة عملاء البنوك وأيضاً للعملاء السعوديين كذلك المقيمين ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل.

بأقل راتب 2,000 ريال تمويل 50,000 لدى شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل بالسعودية العديد من العروض التمويلية الميسرة فتوفر التمويل الشخصي المصغر والتمويل الشخصي الإضافي وكذلك التمويل التأجيري وتمويل المشتريات وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم حيث تقدم شركة إمكان تمويل المشتريات بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي حيث من خلال تلك التمويل يتمكن المتقدم من تقسيط المشتريات الخاصة به ويتميز تمويل المشتريات لدى إمكان بالعديد من المزايا وهي

يتميز تمويل المشتريات لدى شركة إمكان بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل المشتريات بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل المشتريات من إمكان بأنه متاح سداد التمويل على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهر.

يستطيع أيضاً كل عملاء البنوك من طلب تمويل المشتريات دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

تمويل المشتريات أيضاً متاح لكافة العملاء السعوديين والمقيمين بالسعودية.

لا يشترط أيضاً اعتماد جهة العمل عند طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان.

شروط طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان

قرض المشتريات لدى شركة إمكان متاح لكل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ومتاح للعملاء المتقاعدين كذلك طلب تمويل المشتريات ولكن حددت شركة إمكان للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها من بين تلك الشروط ما يلي