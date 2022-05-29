حضري كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبمكونات بسيطة

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طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، كيكة البسكويت الباردة من أكثر الحلويات التي يفضلها الجميع في فصل الصيف لأنها تحضر بدون إستخدام فرن وتحضر بسهولة ومنعشة في الجو الحار تقدم كيك البسكويت البارد بطرق مختلفة وكثيرة يفضلها الأطفال فهي مغذية جدا ومفيدة لهم ويعشقها الكبار لمذاقها الرائع المحبب لدى الجميع واليوم سنقدم أفضل وأسهل الوصفات لصنع الكيك البارد. طريقة عمل كيكة البسكويت مقادير تحضير الطبقة الأولى 2 باكت من بسكويت الشاي السادة.

كوب كبير من الحليب. مقادير تحضير الطبقة الثانية كوب ونصف من الحليب البارد.

باكت من الكريم كرامل.

علبة صغيرة من القشطة.

15 قطعة من بسكويت الشاي السادة . مقادير تحضير الطبقة الثالثة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو . طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة نقوم بإحضار صينية بايركس مقاس 30 سم ونقوم بغمس بسكويت الشاي السادة في الحليب ثم نقوم برفعه ونضعه بطريقة منتظمة داخل الصينية. ثم نكرر نفس الخطوات حتى نحصل على طبقتين من بسكويت الشاي السادة. ثم نقوم بإعداد الطبقة الثانية نقوم بإحضار محضر الطعام ونضيف فيها الكريم كرامل والبسكويت السادة والقشطة. نقوم بخفق المكونات جيدا حتى تمتزج معا ثم نضيف المكونات فوق طبقة البسكويت داخل الصينية. بعد ذلك نقوم بوضع صينية كيك البسكويت في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ثم نخرجها ونقوم برش طبقة من الكاكاو عليها وتقدم. طريقة عمل كيكة البسكويت البارد لافا كيك المكونات باكت من بسكويت الشاي السادة.

150 جرام من الشوكولاتة السائلة.

فنجان قهوة أو شاي لتشكيل الكيك بها بالحجم حسب الرغبة.

للتزين نحتاج للمكسرات أو الشكولاتة المبشورة. طريقة التحضير نقوم بطحن البسكويت السادة في المطحنة ثم نقوم بإضافته إلى وعاء عميق. نضيف على البسكويت المطحون الشوكولاتة السائلة بالتدريج مع التقليب. نستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة من البسكويت المطحون. نقوم بإحضار فنجان القهوة أو الشاي ونضع فيه إسترتش راب نايلون ثم نضع بداخله عجينة البسكويت في القاعدة وعلى الجوانب. ثم نضيف داخلها شوكولاتة ثم نضيف عليها طبقة من عجينة البسكويت للإغلاق على الشوكولاتة داخلها. نقوم بعمل كل الكمية بنفس الطريقة ثم ندخلها الثلاجة لمدة 3 ساعات. نقوم بإخرجها من الثلاجة ونفرغها من الأكواب ونزينها بالمكسرات أو الشوكولاتة المبشورة أو الكريمة وتقدم. طريقة عمل كيك البسكويت البارد. المكونات كوب من السكر الأبيض.

باكت من الكريم كراميل.

كوب من القشطة.

نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

باكت من الكريم شانتيه.

باكت من بسكويت الشاي السادة.

3 ملاعق كبيرة من النسكافيه.

نصف كوب من الحليب. عمر شويل - جدة حضري كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبمكونات بسيطة - ثقفني

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