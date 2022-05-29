نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وآلية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
موعد نزول الضمان الاجتماعي، من البرامج الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية السعودية بهدف دعم المواطنين السعوديين بعد موجة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب الحرب العالميه بين روسيا وأوكرانيا، وتم التأكيد على استهداف فئات كثيرة من المواطنين الذين لا يستطيعون سد احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية، ومن خلال المقال التالي نستعرض معكم موعد نزول المعاش في الشهر الحالي.
موعد نزول الضمان الاجتماعي
صدر مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين يأمر به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يتم إيداع مبالغ الدعم المالي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور في مطلع الشهر المقبل، وان يكون يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر ذو القعدة الهجري لعام 1443، والذي يوافق ميلاديًا الأول من شهر يونيو لعام 2022، وبحد أقصى يتم الانتهاء من إيداع الأموال لكل المستفيدين في يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل.
آلية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور
يمكن لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يقوموا بالاستعلام عن مواعيد صرف المعاش من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور.
- أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول على المنصة.
- الضغط على الاستعلام عن نزول المعاش.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور
وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية عدد من الشروط يجب توافرها للحصول على المعاش وهذه الشروط هي:
- أن يكون سعودي الأصل أو حامل للجنسية السعودية.
- إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.
- تقديم ما يثبت الإقامة في أحد مناطق المملكة العربية السعودية في آخر ثلاثة أشهر.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أصول عقارية عالية القيمة.
مستفيدين معاش الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الأشخاص الذين يستحقون الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهم:
- المواطنين الذين أصبحوا في سن المعاش وهو عمر الستين فما فوق.
- السعوديات من المطلقات والأرامل وأمهات الأيتام.
- الأشخاص المعيلين لشخص مدمن لأحد المواد المخدرة.
- الأسرة التي تطوع أحد أبنائها في الخدمة العسكرية.
- اليتامى الذين لا عائل لهم من أب أو أم.
- الأشخاص مجهولي الهوية والنسب.
- الموظفين ذوي الدخل المنخفض الأقل من ثلاثة آلاف للعميل والألف للمستقل.
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