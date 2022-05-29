نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور “حل مشكلة المرفقات” للعام الدراسي 1443-1444 noor في المقال التالي
طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، من أكثر الأشياء بحثا في المملكة العربية السعودية، وخاصة من أولياء الأمور الذين يريدون التسجيل لأبنائهم في مدارس رياض الأطفال، وخاصة بعد إتاحة التسجيل عبر نظام نور في الساعات القليلة الماضية، وهذا قبل انتهاء الأماكن المتاحة في المدارس التي يرغب ولي الأمر التسجيل بها، حيث إنه في حال انتهاء الأماكن بها سيتضطر ولي الأمر عن تجربة التسجيل في مدرسة أخرى بنفس المنطقة قد لا تكون هي المدرسة التي يريدها ولي الأمر بالتحديد، فتابعوا معنا في هذا المقال حيث سنعرفكم على كيفية عمل ذلك بالخطوات.
تسجيل نظام نور
وقد أتاحت وزارة التعليم السعودية تسجيل أبناء جدد في المدارس عبر الموقع الرسمي منذ فترة ليست بالقليلة، حيث إنه حسب ما جاء في جدول التسجيل والشروط فقد تم:
- بدأ التسجيل من يوم 28 شوال 1443، ويستمر التسجيل طوال العام الدراسي.
- ويجب على الطالب أن تنطبق عليه الشروط المطلوبة، وأهمها الشرط الخاص بالعمر.
- حيث يشترط أن يكمل الطالب أو الطالبة ال3 سنوات.
- ويجب ألا يبلغ الطالب ال6 سنوات.
طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور
ويمكنكم التسجيل وارفاق المستندات في نظام نور عن طريق اتباع تلك الخطوات سيدي المتابع:
- اذهب إلى نظام نور عبر الرابط الرسمي الآتي noor.moe.gov.sa.
- سجل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر، اذا لم تكن تمتلكه قم بإنشاء واحدا.
- واسم المستخدم في حساب ولي الأمر يكون رقم السجل المدني لولي الأمر اذا كان سعودي، أما اذا كان اجنبي يكون رقم الإقامة.
- في صفحة ولي الأمر انقر على تسجيل الأبناء.
- ثم انقر على تسجيل طالب جديد.
- قم بتعبئة بيانات الطالب وولي الأمر كما هو موضح في المقطع بشكل صحيح.
- ثم أدخل بيانات المدرسة.
- قم بعمل الإقرار أن جميع البيانات صحيحة ثم انهي التسجيل، حتى تظهر لك صفحة الأوراق المطلوبة.
اضافة المرفقات في نظام نور
ومن ضمن أكبر المشاكل التي تواجه ولي الأمر في عملية التسجيل مسألة رفع المرفقات والمستندات المطلوبة في نظام نور، والتي منها الشهادة الصحية على سبيل المثال، ويمكنكم حل هذه المشكلة عن طريق تلك الخطوات أيضا:
- اذهب إلى تسجيل الأبناء.
- سيظهر لك الابن الذي قمت بالتقديم له.
- ثم اضغط على المرفقات.
- قم بتصوير كافة الأوراق المطلوبة على الجوال.
- ثم اضغط على اضافة في المرفق.
- قم برفع الصور المطلوبة ثم اضغط على حفظ.
- واعمل نفس الخطوات مع كافة المرفقات والمستندات المطلوبة الأخرى.
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