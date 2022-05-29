نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقترض الان منصة سلفة تقدم تمويل 5000 ريال فوري وعاجل لظروفك الطارئة ولسداد ديونك في المقال التالي

تقدم منصة سلفة قرض سلفة الفوري وتتم الموافقة على الاقتراض من سلفة بمبلغ بحد ادنى 1000 ريال وبحد اقصى 5000 ريال لسداد ديونك او لظروفك المعيشية وتعثرك فى الانفاق على اسرتك او لشراء احتياجاتك لذى وفرت منصة سلفة التمويل السريع الطارئ وتتم الموافقة فور طلبك من سلفة للاقتراض خلال دقائق من طلبك طالما مستوفي الشروط، ونوضح شروط طلب سلفة واهم مزاياها وكيفية التقديم عليها بداخل المقال، حيث يحتاج الكثير من المواطنين لطلب سلفة سريعة لسد احتياجات الأسر ومتطلبات المعيشة، وتعمل سلفة على توفير تمويل سريع لسدادك بعض احتياجاتك ومتطلبات الحياة اليومية من مصروفات منزلية او سداد فواتيرك أو لشراء بعض احتياجات اسرتك المنزلية لا تفكر طويلا في منصة سلفة تمنحك سلفة سريعة. اهم مميزات تمويل سلفة الفورية: تمويل متوفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم ايداعه بحسابك فور الموافقة على طلبك.

له هامش ربحي بسيط ومنخفض للغاية.

تتميزبنظام أقساط مرنة بشكل مريح.

لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

موافقة فورية أسرع قرض شخصي والموافقة سريعاً بعد توافق الشروط. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سلفة: يشترط ان يكون لمن يرغب في تمويل سلفة سعودي الجنسية.

أن يكون الدخل الشهري له بحد أدنى 4000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يتراوح عمر الشخص بدءً من 23 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى.

ويشترط ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر. كيفية التقديم لطلب الحصول على تمويل منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الالكتروني لمنصة سلفة.

ثم عليك باختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بتحديد المبلغ المراد الحصول عليه.

ثم يقوم الشخص المستفيد بعد ذلك بتحديد الحد الأقصى وهو 5 ألف ريال سعودي قيمة التمويل الشخصي والضغط على ايقونة تقديم الطلب.

ثم عليك بتحديد فترة السداد بناء على دخل المواطن المستفيد.

ثم تقوم بالنقرعلى أيقونة اطلب التمويل الان تتم الموافقة ثم يتم تحويل المبلغ لحساب المقترض. عمر شويل - جدة اقترض الان منصة سلفة تقدم تمويل 5000 ريال فوري وعاجل لظروفك الطارئة ولسداد ديونك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقترض الان منصة سلفة تقدم تمويل 5000 ريال فوري وعاجل لظروفك الطارئة ولسداد ديونك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.