مصرف الراجحي والخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء الراجحي ولكافة المواطنين

يبحث السعوديين عن الراجحي في محركات البحث، حيث يقدم مصرف الراجحي الكثير من خدماته لعملائه وللمواطنين حيث يعتبر الراجحي من البنوك العملاقة داخل المملكة والتي تنتشر فروعه في المملكة السعودية وهو من البنوك التي تسعي دائماً إلى التطوير والتقدم لتقديم أفضل سبل الراحة والأمان لعملائه، ويقدم العديد من خدماته وتمويلاته المختلفة والتي سوف نوضحها بداخل المقال، كما يقدم المصرف خدمة ماكينات الصراف الألي المنتشرة في كل مكان تقريباً داخل المملكة والتي تمكن عملاء المصرف من الصرف والإيداع في أي وقت ولذلك يقدم مصرف الراجحي خدمة جديدة مساهمة منه في تقديم المزيد من الخدمات لعملائه وهي خدمة الهاتف المصرفي والتي توفر إمكانية التعامل مع الحسابات المصرفية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة ببنك الراجحي ويأتي ذلك تزامناً مع خطة المملكة نحو التطور التكنولوجي مع خطة مستقبلية لتحويل جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً عبر شبكات الإنترنت لذلك يسعى مصرف الراجحي إلى تحويل جميع المعاملات والخدمات المصرفية إلى الهاتف والإنترنت لسهولة وسرعة التعامل.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي:

يشترط أن لا يقل عمر العميل المشترك بالخدمة عن 15 عام.

كما يشترط أن يحمل العميل بطاقة هوية سارية المفعول.

وكما يشترط أن يقدم العميل إقرار أنه مؤهل عقلياً وقانونياً لفتح حساب شخصي.

وكما يشترط أن يكون عنوان البريد الإلكتروني والبريد الوطني ساريين المفعول.

ويشترط أن يكون العميل الراغب في التسجيل قد سجل سابقاً في خدمة أبشر.

ويشترط أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل بإسم العميل ومعتمد من جهة شركات خدمة الجوال في المملكة.

الخدمات والمعاملات المصرفية للعملاء والتي يمكن أن يقدمها مصرف الراجحي من خلال الهاتف:

يقدم مصرف الراجحي العديد من خدماته للمواطنين وعملائه وهي كالتالي:

اهم الخدمات الإستعلام عن الحساب الشخصي والرصيد المتاح في الحساب الشخصي.

سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية.

إمكانية التحويل البنكي من مصرف الراجحي إلى أي بنك أخر داخل المملكة أو خارجها.

يمكن إستخدام الهاتف المصرفي في إصدار بطاقات الإئتمان أو إلغائها أو تفعيلها. يتيح الهاتف المصرفي الإستعلام عن أقساط القروض وعن مواعيد السداد.

كيفية التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي: