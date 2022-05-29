نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقترض الان من الراجحي وبدون كفيل للمواطنين والوافدين تمويل شخصي 150 ألف ريال في المقال التالي

تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل تمويل شخصي يصل الى 150 الف ريال متوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية ودون الاحتياج لوجود كفيل خاص بك، تمويل للسعودسسن والمقيمين بمزايا كبيرة، وسوف نعرض المزايا والشروط والاوراق المطلوبة وكيفية التقديم بداخل المقال، حيث تحرص المملكة على تحسين ظروف المواطنين ومساعدتهم على اقامة مشروعاتهم وكما تعمل المملكة على مساعدة المقيمين داخل أراضيها وتوفير حياة جيدة لهم، ذلك لما في هذه الأيام والظروف الحالية والتي يعاني منها الشعب من غلاء وارتفاع عالمي في الأسعار على مستوى العالم. شروط الحصول على قرض التمويل الشخصي: يشترط على المقترض ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط).

أن يكون دخل الشخص المتقدم في حالة كونه مقيم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط على المستفيد أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

يشترط على المقترض إذا كان من عاملي القطاع الخاص، يجب ألا يقل مدة عمله عن ستة أشهر.

كما يشترط على المستفيد بالنسبة لمواطني القطاع العام يجب ألا تقل مدة عملهم عن ثلاثة أشهر فقط.

ويشترط على المستفيد إذا كان من الأفراد العسكريين أقل من رتبة ملازم يجب أن يكون قد أمضى 3 سنوات في عمله.

ويشترط إذا كان من العسكريون الذين تخطوا رتبة الملازم، فيلزمهم ألا تقل مدة وجودهم داخل الخدمة عامين قادمين. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي: مطلوب تقديم هوية أحوال مدنية خاصة بطالب التمويل الشخصي، او صورة من الإقامة وتكون سارية المفعول إذا كان المتقدم غير سعودي ومقيم بالمملكة والأصل للمطابقة.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي ساري، ويلزم أن يكون به تعاملات خلال الستة أشهر السابقة، لموعد التقديم.

مطلوب وجود صندوق بريد له وأيضاً رمز بريدي خاص بعنوان.

مطلوب توقيع المستفيد على ورقة تعهد بتحويل الراتب الخاص به وتحويل الاقتطاع الخاص بالقسط الشهري. مزايا التمويل الشخصي من الراجحي: تتم الموافقة على التمويل في وقت وجيز وبشكل سريع.

فترات سداد التمويل مرنة تصل إلى 60 شهر.

يمكن لكل من المواطن السعودي والشخص المقيم على أرض المملكة العربية السعودية التقديم والحصول على تمويل الراجحي.

إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل أو ضامن للموافقة على الحصول على القرض. كيفية الحصول على تمويل شخصي: ادخل على الربط الرسمي لبنك الراجحي.

ثم عليك بالقيام بالنقرعلى أيقونة “فتح حساب”.

ثم تقوم بملء وكتابة كافة البيانات المطلوبة(الاسم _رقم الهوية الشخصية_ رقم الهاتف_رقم الحساب).

ثم تقوم بكتابة رمز التحقيق المرسل عبر الهاتف.

ثم تقوم بتحديد التمويل الذي ترغب في الحصول عليه.

الضغط على ايقونة “تقديم الطلب”.

ثم عليك بالقيام بالتأكد من صحة جميع البيانات الذي قمت بإدخالها ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة “إرسال طلب التمويل”.

انتظر قليلا سوف يتم الرد على الطلب وتتم الموافقة بالتمويل. عمر شويل - جدة اقترض الان من الراجحي وبدون كفيل للمواطنين والوافدين تمويل شخصي 150 ألف ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقترض الان من الراجحي وبدون كفيل للمواطنين والوافدين تمويل شخصي 150 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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