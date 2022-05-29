نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل في رياض الأطفال 1444 نظام نور لولي الأمر noor وكيفية التسجيل في الروضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل في رياض الأطفال 1444 من خلال مستخدم نظام نور لولي الأمر المركزي، حيث يتاح لأولياء الأمور اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرون من شهر مايو لعام 2022م تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفقاً لمواعيد التسجيل في هذه المرحلة التعليمية التي أوضحتها وزارة التعليم بالتعميم الصادر عنها لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة، ويجب العلم أن أولوية القبول تكون لمن قام بالتسجيل في نظام نور أولاً، لذلك يجب تسجيل الدخول إلى نظام نور لولي الأمر لتسجيل الأبناء الآن في الروضة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في رياض الأطفال 1444 الرسمي.

رابط تسجيل في رياض الأطفال 1444

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن أنها ستقوم بتفعيل أيقونة التسجيل في رياض الأطفال للتسجيل بالعام الدراسي القادم 1444 اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثامن والعشرون من شهر شوال الجاري الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر مايو لعام 2022م، ويستمر برنامج نور لولي الأمر في استقبال طلبات تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال خلال العام الدراسي الجاري.

وأكدت الوزارة على أن الأطفال المستحقين التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد هم الطلاب الذين أكملوا سن الثلاث سنوات ولم يبلغ عمرهم سن الست سنوات، كما أوضحت بأنه تكون أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال حكومي لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، كما تكون أولوية التسجيل في الروضة للأطفال المتقدمين للمستوى الثالث.

ومن المقرر أن يتم قبول الأطفال بالمستوى الثاني حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول كافة المتقدمين بطلبات تسجيل في المستوى الثالث حتى تاريخ 22 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 21 أغسطس 2022م، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل طالب جديد في رياض الأطفال 1444، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور لولي الأمر المرفق بالتالي:

رابط تسجيل في رياض الأطفال 1444 (noor.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في نظام نور 1444

بعد اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال المرفق عالية لتسجيل ابن في مرحلة الروضة، فيتم تعبئة بيانات تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر “اسم المستخدم وكلمة المرور” في حال وجود أبناء مسجلين في نظام نور بالمراحل التعليمية الأخرى، وفي حال نسيان بيانات المستخدم فيتاح الدخول مباشرةً عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

أما في حال عدم وجود حساباً في نظام نور لولي الأمر، فيتم إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”، ثم تعبئة رقم السجل المدني لولي الأمر، وسيتم اقتراح اسم المستخدم، وهنا يفضل تركه كما هو (رقم السجل) لعدم نسيانه في المستقبل، ثم النقر على أيقونة “التالي”، ويمكنكم متابعة خطوات التسجيل في الروضة من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن الطفل يتم التحاقه بالمستوى المناسب لتاريخ ميلاده،وقد أكدت وزارة التعليم على ضرورة تحقق الإدارات التعليمية من إضافة جميع الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية في نظام نور التعليمي، ومن يرغب في تسجيل ابن في الروضة الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في نظام نور الرسمي المرفق بالمقال.