نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تسهيل الشخصي يصل إلى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب الشروط وكيفية الحصول عليه في المقال التالي

تمويل شركة تسهيل تمويل يصل حتى 250 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، تمويل بفترة سداد تصل الى 60 شهر، تمويل للافراد وبمزايا عديدة وبشروط ميسرة وسوف نوضحها بالتفصيل بداخل المقال ونوضح مزايا التمويل وكيفية التقديم على التمويل، حيث تعتبر شركة تسهيل هي شركة مختصة بتقديم الحلول التمويلية وحاصلة على ترخيص وتخض لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). حلول تمويلية لشركة تسهيل: التمويل الشخصي النقدي.

تمويل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وتتمثل هذه العمليات في تكميم المعدة وغيرها.

تقدم تمويل لتقسيط الإجراءات الطبية.

تمويل مشترياتك المختلفة. اهم مزايا تمويل تسهيل: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الدخول في شراكة مع كبرى المؤسسات السعودية .

لا تحتاج لكفيل.

فترة السداد إلى 60 شهر.

يبدا الحد الأدنى للتمويل 10 آلاف ريال ويصل إلى 250 ألف ريال. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض سخصي من تساهيل: مطلوب تقديم كشف حساب بنكي للمتقدم على القرض عن آخر 3 أشهر.

مطلوب تقديم صورة من الهوية الوطنية للسعودي.

مطلوب تقديم صورة عن الإقامة للوافد على أن تكون سارية الصلاحية.

مطلوب تقديم وتوفير المستدات التي تثبت قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل، وإذا كان من المتقاعدين عليه تقديم صورة من التأمينات الاجتماعية كيفية طلب تمويل تسهيل: يمكنك طلب التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية: اولا يجب تحميل التطبيق على هاتفك.

ثم تقوم بادخال رقم هاتفك ورقم الهوية الشخصية أو الإقامة.

ثم تقوم بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة بعد ذلك بدقة.

ثم تقوم بتحميل صورة الهوية الشخصية ويشترط أن لا يزيد حجم الصورة عن 3 ميجابايت حتى يقبلها التطبيق.

انتظر سوف تصلك رسالة تأكيد على هاتفك.

ثم عليك باختيار المنتج التمويل الشخصي.

ثم تقوم باختيار أقرب فرع للشركة لك.

ثم عليك بادخال قيمة التمويل المطلوبة ومدة القسط التي تتناسب معك.

ثم تقوم بملء وتعبئة البيانات المطلوبة.

ثم عليك بالموافقة على الشروط والاحكام.

انتظر سوف يصلك رسالة بعد ساعة تقريباً تخبرك غن نتيجة طلبك و تخبرك عن الموافقة المبدئية أو رفض طلب التمويل الخاص.

وممكن التواصل مع خدمة العملاء والاتصال بالشركة على الرقم 966138478888+ من أي مكان في المملكة لمعرفة سبب الرفض أو كيفية استكمال اجراءات الحصول على التمويل. عمر شويل - جدة تمويل تسهيل الشخصي يصل إلى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب الشروط وكيفية الحصول عليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل تسهيل الشخصي يصل إلى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب الشروط وكيفية الحصول عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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