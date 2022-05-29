بالفيديو تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1444 برقم الهوية تسجيل رياض الأطفال Noor

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1444 برقم الهوية، يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبناءهم بالروضة من خلال نظام نور حيث تم الإعلان اليوم لتسجيل طلاب وطالبات الروضة بالمدارس الحكومية والأهلية والخاصة، للعام الدراسي الجديد 1444 ومن خلال موقع ثقفني نتناول خطوات تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1444 برقم الهوية.

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1444 برقم الهوية

وضحت وزارة التعليم السعودية عبر الصفحة الرسمية بتويتر مواعيد تسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال 1444، حيث يمكن التسجيل إلكترونياً من خلال رابط نظام نور الرسمي، وأوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية جدول القيد للطلاب الجدد للعام الجديد 1444 لجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال والصف الأول.

حيث أوضح التعليم السعودي أن التسجيل الإلكتروني على نظام نور للالتحاق برياض الأطفال يبدأ يوم الأحد الموافق 28 شوال 1443 ويستمر طوال العام الدراسي 1444 لمن هم في سن 3 سنوات ولن يبلغ حتي سن السادسة، وستكون حسب الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم.

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1444

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية تسعي جاهدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تسمح للآباء بتسجيل أطفالهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو مركز الإشراف لتسجيل أطفالهم، يمكن للوالدين تسجيل أطفالهم في الصف الأول أو رياض الأطفال وذلك من خلال التوجه إلي الرابط الرسمي نظام نور الإلكتروني.

رابط تسجيل رياض الأطفال 1444 (noor.moe.gov.sa).

من خلال الرابط السابق يمكنك الولوج وتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور دون الذهاب للمدرسة وملء البيانات، ولكن توجد فئات يجب علي ولي الأمر الذهاب للمدرسة لتسجيل الطفل وهم علي النحو التالي:

الطلاب الخليجيون.

طلاب دار الرعاية الاجتماعية.

الطلاب الذين لن يستكمل هوياتهم.

طلاب مدارس القري والهجر الذين تجاوزت أعمارهم احدي عشر سنة و3 اشهر.

جميع طلاب ذوي الإعاقة.

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1444

وضحت وزارة التعليم أن التسجيل سيكون متاح علي 3 مستويات، حيث يكون المستوي الأول من 3/2/1440 وحتي 2/2/1441، ويكون المستوي الثاني 3/5/1439 وحتي 2/2/1440، أما المستوي الثالث سيكون من 3/2/1438 وحتي 2/5/1439.

أولوية القبول في نظام نور رياض الأطفال

التسجيل للطلاب الذين يعيشون في الحي الذي تقع فيه المدرسة ، ويتم تحديد مدى قرب الطالب أو بعده إذا كان هناك أكثر من مدرسة واحدة في الحي. الطالب الذي له “أخ يدرس في المدرسة” تكون له الأولوية في القبول. الأقدم حسب العمر النظام المحدد في تعليمات الإثبات والقبول. يلتحق الطلاب السعوديون من خارج المدرسة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى استبعاد طالب من نفس الحي. أولوية التسجيل للطلاب السعوديين. بعد ذلك يتم تسجيل غير السعوديين، بينما يستمر تسجيل المواطنين الغير سعوديين.

شروط التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1444

يجب بلوغ سن القبول في رياض الأطفال أي لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية وذلك للأولوية ، ثم يتم تسجيل الغير سعوديين.

يتم قبول الطالب حسب مكان إقامة ولي الأمر.

في حالة الالتحاق ببرامج التدخل المبكر يتم تشخيص الطفل من قبل مختصين ورفع التقرير لاعتماده من الجهات المختصة.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم.

تسجيل نظام نور حساب ولي الأمر

وضحت وزارة التعليم السعودية خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، وأكدت انه يبدأ التقديم في نظام نور التعليمي ابتداء من 28 من شهر شوال 1443، وشددت في التنبيه علي ضرورة تقديم المستندات المختلفة التي تثبت أن الطفل قد أكمل الدورتين الأولى والثانية من رياض الأطفال، وذلك لطلاب الصف الأول الابتدائي، كما يجب على الوافد إبراز شهادة تثبت دخولهم روضة أطفال في المملكة أو الدولة التي ينتمي إليها الوافد.