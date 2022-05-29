50,000 ريال تمويل إمكان بالتقسيط الميسر بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب

في الوقت الراهن أصبح من السهل الحصول على 50,000 ريال سعودي لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر التابع إلى شركة إمكان في السعودية حيث توفر الشركة التمويل لتلبي كافة احتياجاتك العملاء داخل أراضي السعودية كما توفر الشركة العديد من التمويلات الميسرة للسعوديين ومنها التمويل الإضافي والتمويل الشخصي الميسر الذي سوف نوضحه اليوم بالتفصيل لكي يتعرف جميع المواطنين السعوديين على أهم المزايا والشروط الواجبة للحصول على تمويل شخصي فوري وسريع بدون موافقة الكفيل السعودي وبلا تحويل الراتب عبر تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

الشروط والضوابط المطلوبة للحصول علي تمويل إمكان مصرف الراجحي

لتوفير تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي لابد من إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة مع إحضار جميع الضمانات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل كذلك مع تملك كافة المزايا التمويلية الهامة لدى تمويل إمكان ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري لذلك إليكم كافة الضوابط والأحكام الواجبة للتمويل الشخصي:

أولاً لا يشترط تمويل إمكان الراجحي جهة العمل سواء العميل المتقدم يعمل في القطاع حكومي أو خاص في السعودية.

كذلك سلامة السجل الائتماني للعملاء المتقدمين لطلب تمويل شركة إمكان في المملكة العربية السعودية.

تم تحديد العمر المناسب للعملاء السعوديين في المملكة حيث يبدأ من 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير الدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي للحصول على طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي داخل أراضي المملكة.

يطلب من العاملين في القطاع الخاص فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للموافقة على طلب تمويل إمكان في السعودية.

المميزات المعلنة لدى تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة

هناك العديد من المزايا التمويلية المقدمة من شركة إمكان للتمويل حيث تقدم الشركة التمويل الشخصي المُصغر بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب الشهري وليس ذلك فقط لا غير حيث تمنح القرض الشخصي بفترة سداد طويلة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر وإليكم كافة المميزات المتاحة عبر تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية كالتالي: