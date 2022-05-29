طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية من شركة النايفات للتمويل -مراجعة

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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية من شركة النايفات للتمويل، الآن أصبح من السهل الحصول على تمويل شخصي من أكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة عدم الحصول على تمويل من أي بنك سعودي، ولكم بالتفصيل خلال هذا المقال شركة النايفات للتمويل، فابقوا معنا.

الحصول على تمويل شخصي من شركة النايفات للتمويل

في سياق الحديث عن كيفية الحصول على تمويل شخصي من خارج البنوك السعودية، سنناقش شركة النايفات للتمويل، إحدى الشركات السعودية التي تقدم فرصة الحصول على تمويل شخصي للأفراد، الفقرة التالية هي كافة المعلومات المتعلقة بالتمويل من هذه الشركة.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

يتمتع الأفراد الممولين من شركة النايفات المالية السعودية بالعديد من المزايا منها:

تخضع جميع المدفوعات أو المعاملات التي تتم عن طريق الدفع للشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى للتمويل يصل إلى 10،000 ريال سعودي والحد الأقصى للتمويل 300،000 ريال سعودي.

بالنسبة للدفعات المبكرة، سيتم خصم المبلغ الكامل للربح، باستثناء تكلفة الربح لمدة 3 أشهر فقط.

إذا كنت ترغب في الحصول على قرض شخصي من هذه الشركة، فأنت لست بحاجة إلى ضامن ما لم تكن تكلفة القرض أقل من 10000 ريال.

لا يلزم دفع دفعة مقدمة قبل دفع الأموال.

يمكن لأصحاب المعاشات تلقي الأموال في ظل نفس شروط موظفي الخدمة المدنية.

يمكنك الحصول على دليل على أن هذا الشخص يتلقى أموالاً من الشركة.

شروط تمويل الأفراد من شركة النايفات السعودية للتمويل

وضعت الشركة عددًا من الشروط التي تسمح للأفراد بتلقي الأموال من هذه الشركة، ومنها بعض ما يلي:

يجب على المتقدمين للحصول على التمويل العمل في بنك أو وكالة حكومية أو قطاع خاص.

يجب ألا يقل راتب المتقدم الممول عن 4000 ريال بغض النظر عما إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام.

أيضا يجب أن يكون عمرك بين 20 و 60 عامًا.

أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة عملية لا تقل عن 3 أشهر في مكان عملهم الحالي.

يوفر تاريخ ائتماني جيد.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من شركة النايفات السعودية للتمويل

طريقة الحصول على تمويل شخصي، هناك العديد من المستندات التي يجب تقديمها عند التقدم للحصول على تمويل شخصي لهذه الشركة، كل منها على النحو التالي:

نسخة سارية المفعول من هوية العميل.

بطاقة رواتب العميل.

كشف حساب عن عمل اخر 3 شهور.

رقم IBAN الخاص بالبنك.

رابط ورقم شركة النايفات السعودية للتمويل

يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات المتعلقة بالتمويل من خلال الضغط على رابط الشركة من هنا أو الاتصال على رقم الشركة 800100088.