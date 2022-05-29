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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية من شركة المرابحة المرنة للتمويل، شركة المرابحة المرنة هي إحدي الشركات التي تقوم بتمويل الاشخاص بالقروض، ذلك بدون الذهاب إلى أي مصرف سعودي، ومن خلال هذا المقال سنوضح بالتفصيل كل المعلومات اللازمة عن شركة المرابحة المرنة، فتابعونا.

شركة المرابحة المرنة للتمويل

كيفية الحصول على تمويل شخصي من خارج بنك سعودي ومن خلال شركة مالية سعودية تسمى مرابحة للتمويل المرن، بالإضافة إلى ذلك سوف نشرح بالتفصيل كيفية الحصول على تمويل شخصي من هذه الشركة.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة للتمويل

تشمل مزايا العملاء الذين يحصلون على قروض شخصية من شركة تمويل المرابحة المرنة في المملكة العربية السعودية ما يلي:

يمكن للعملاء الحصول على تمويل شخصي من 5000 ريال سعودي وحتى 250 ريال سعودي.

جميع مراحل الدفع وسداد الأموال متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

فترة سداد القرض تصل إلى 60 شهرًا.

يتم التمويل بدون تحويل راتب العميل.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة للتمويل

مثل شركات التمويل الشخصي الأخرى، تضع شركات التمويل المرن بالمرابحة بعض الشروط التي يجب على العملاء عمومًا استيفاؤها، بما في ذلك:

إذا كان العميل يعمل في القطاع العام يجب أن يكون راتبه 3000 ريال على الأقل. وإذا كان عمله مرتبطاً بالقطاع الخاص يجب ألا يقل راتبه عن 6000 ريال.

يجب أن يكون العميل موظفًا لدى مسؤول حكومي أو شركة معتمدة من قبل تمويل المرابحة المرن.

يجب ألا يقل عمر الأفراد المتقدمين للحصول على تمويل شخصي عن 18 عامًا.

إذا كان طالب القرض يعمل في القطاع العام أو شبه العام، يجب أن تكون مدة عمله في وظيفته الحالية شهرًا على الأقل. وإذا كان يعمل في القطاع الخاص، يجب أن تكون مدة عمله في وظيفته الحالية لا تقل عن 12 شهرًا.

للعمل في مجال البنوك والاتصالات يجب ألا تقل مدة العمل عن 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة للتمويل

لكي يحصل العملاء على أموال شخصية من بنك المرابحة المرن، من المهم أن تكون جميع المستندات التالية جاهزة، هذه الوثائق هي كالتالي:

العنوان المحلي للعميل.

كشف حساب من بنك العميل.

نسخة من الهوية الوطنية للعميل.

خطاب توصية من جهة عمل العميل. تحتوي هذه الرسالة على كل ما يلي: يوم العمل الأساسي – بدل الراتب.

طريقة الحصول على تمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة للتمويل

لمزيد من المعلومات حول استلام الأموال الشخصية من هذه الشركة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة بالضغط على هذا الرابط أو الاتصال برقم الشركة 8001111810.