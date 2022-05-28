نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444 رابط التسجيل روضة الأطفال noor.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444 ، ما زلنا نتابع خطوات ورابط التَسجيل روضة نظَام نوَر الإلكتروني noor.moe.gov.sa ، فقد تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم السعودية عن فنح بوابة نَظام نَور الإلكترونية، يوم الأحد الموافق 28/10/1443هـ للتسجَيل للطلاب والطالبات الغير سعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين، علي أن يستمر التسجيل حتي تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد من يوم الخميس 17/3/1444 هـ، نتابع كافة التفاصيل الخاصة تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444.

تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444

من مساء اليوم يتم فتح بوابة التسجيل الإلكترونية نور أمام طلاب وطالبات الروضة المتقدمين للتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444، حيث تم تقسيم المجموعات إلي 3 مجموعات يتم إتاحة مواعيد التسجيل لهم علي النحو التالي:

الأول من مواليد 12/10/2018 وحتى 1/10/2019، والثاني من 20/1/2018، وحتى 11/10 /2018، والثالث من 3/11/2016 وحتى 19/1/2018.

هذا وقد أشارت وزارة التعليم أن أولوية القبول بالمدارس الحكومية ستكون لمن يلتحق أولاً بأبناء سعوديين وغير سعوديين من أم سعودية ، ويعطى الأفضلية للأطفال من مستوي ثالث، وفي حال وجود شواغر يتم السماح للمستوي الثاني بالقبول بالمدارس الحكومية.

وبينت أن تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال سيكون اعتباراً من 28/10/1443 ويتم فتح البوابة حتي عام 1444 المحدد او حتي نهاية الشواغر التعليمية.

رابط تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444

من المشار أليه أن التسجيل في نظام نور يتضمن مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي، للقبول بالمدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 1444، ويتم التسجيل علي النحو التالي:

أولاً يجب الولوج إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

الخطوة التالية هي “تسجيل الدخول” عن طريق كتابة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

ويتبع ذلك النقر على أيقونة تسجيل ولي الأمر الجديد.

الآن قم بالنقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد“.

سيتم الآن إدخال رقم الهوية الوطنية للطالب، وسيتم إرفاق جميع البيانات ذات الصلة في الحقول المتوفرة.

يجب على الوالد أيضًا توضيح جميع المعلومات المتعلقة بروضة الأطفال والتي سيحضرها الطالب.

الخطوة التالية هي النقر على أيقونة حفظ الطلب.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تتم مراجعة جميع البيانات المدخلة وتأكيدها.

عند الانتهاء سيتلقى الوالد المتقدم بالتسجيل رسالة على هاتفه المحمول مع “رمز التحقق”.

موعد التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1444

نوهت الوزارة أن التسجيل متاح عبر نظام نور من يوم الأحد الموافق 28/5/2022 الكترونياً للطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين من أبناء القبائل النازحة، أبناء مواطني دول التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين، علي أن يشمل التسجيل إعمارهم ست سنوات أو اقل من ذلك بتسعين يوم، وذلك كحد ادني، وكحد اعلي حتي سن الحادية عشر وثلاثة أشهر.