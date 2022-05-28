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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية من شركة دار التداول السعودية، تعد شركة دار التداول السعودية واحدة من أشهر شركات التمويلات الشخصية التي يلجأ إليها معظم السعوديين للحصول علي تمويل شخصي من خارج البنوك السعودية، وخلال هذا المقال سوف نوضح بالتفصيل شركة دار التداول السعودية، فابقوا معنا.

شركة دار التداول السعودية

في سياق الحديث عن كيفية الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة غير مصرفية في المملكة العربية السعودية، فإن إحدى الطرق الثانية التي يمكنك من خلالها الحصول على تمويل شخصي خارج البنك هي شركة دار التداول السعودية، نظرًا لوجود العديد من المنتجات المالية، يتم عرض تفاصيل تلقي التمويل الشخصي من شركة تداول السعودية فيما يلي.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من شركة دار التداول

هناك العديد من الفوائد للعملاء الذين يعتمدون على الحصول على تمويل شخصي من خلال المملكة العربية السعودية دار التداول، ومن أبرز هذه الميزات:

قد يصل التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي.

لا يلزم تحويل الأجور لتلقي الأموال.

لا يلزم وجود راعي لتلقي الأموال.

تتوافق جميع إجراءات التمويل والسداد مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

فترة السداد تصل إلى 60 شهر.

يحق لجميع موظفي القطاعين العام والخاص الحصول على هذا التمويل.

في حالة استيفاء جميع الشروط، تتم الموافقة على القرض على الفور.

شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة دار التداول

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يفي بها الشخص المتقدم للحصول على تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية دار التداول، تتمثل هذه الشروط في السطور التالية:

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل راتب العميل عن 2000 ريال سعودي.

إذا كان طالب التمويل يعمل في مجال التعليم يجب أن لا يقل راتبه عن 6000 ريال سعودي.

إذا كان يعمل في أحد البنوك، فيجب ألا تقل مدة خدمة العملاء في وظيفته عن 6 أشهر أو سنتين.

يجب أن يكون قد أمضى في وظيفته الحالية أكثر من ثلاثة أشهر.

يجب على العميل تقديم سجل ائتماني جيد.

إذا كان مكان إقامة العميل في حدود 120 كم من المقر الرئيسي للشركة، فسيتم منح القرض بدون ضامن.

يجب أن يكون المتقدمون على القروض مسجلين في برنامج معاش أو تأمين اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر الأفراد المتقدمين للحصول على تمويل 21 عامًا أو أكثر و 59 عامًا أو أقل.

أيضا يجب أن يكون العميل موظفًا أو عسكريًا أو مدنيًا أو بنكًا.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من شركة دار التداول

كجزء من طريقة العرض للحصول على تمويل شخصي من بنوك غير سعودية، يمكنك الحصول على أموال شخصية من هذه الشركة باتباع الخطوات التالية: