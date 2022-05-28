أسباب تعذر الديوان الملكي تنفيذ طلبك وأنواع الطلبات الواردة للديوان

أسباب تعذر الديوان الملكي تنفيذ طلبك هي احد الرسائل التي تظهر لبعض المواطنين في المملكة العربية السعودية وهم الذين يطلبون من الديوان الملكي التدخل لحل مشاكلهم الحياتية سواء كانت ماديه أو غيرها، ويجد الكثير من طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديون وهذا ما قد اشرنا إليه في بعض المقالات السابقة، وبالعودة إلي حديث مقالنا اليوم هناك بعض المواطنون السعوديين يقومون بتقديم طلبًا إلى الديوان الملكي السعودي، يطلبون فيه مساعدتهم لحل بعض أزماتهم المادية من خادم الحرمين الشريفين، وتكون هذه الطلبات مرفقة بجميع الاوراق التي تثبت أهليتهم للحصول على مساعدة ملك المملكة العربية السعودية، وبعد التقديم يظهر لهم رسالة محتواها تعذر تنفيذ طلبك من الديوان ولا يعلمون ما هي الأسباب التي استدعت إلى عدم تنفيذ طلبك وفي السطور التالية سوف نوضح لكم ما هي هذه الأسباب.

أسباب تعذر الديوان الملكي تنفيذ طلبك

وبعد تقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي في بعض الأحيان يصل رسالة علي طريق الجوال الخاص بمقدم طلب المساعدة تحتوي علي نص “الديوان الملكي يعتذر عن تنفيذ طلبكم” وهذه الرسالة يتلقاها بعض المواطنين السعوديين من الديوان الملكي السعودي استجابة لطلباتهم التي قدموها إلى الملك سلمان بشأن بعض المشاكل أو بعض القضايا الإنسانية أو بعض القضايا التظلمية التي قد تكون قائمة، وكثيراً ما يجهل مواطنو المملكة أسباب هذه الرسالة وذلك بعد انتهاء جميع الأساليب الرسمية الموجودة لحل مشاكلهم دون التوصل إلى نتيجة مرضية، ويمكن القول في هذا الصدد إن الديوان الملكي قد تقدم بالاعتذار عن الاستجابة لطلبات المواطنين وتنفيذها يعود إلى عدة أسباب منها:

عدم توفر جميع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في الأوراق المرسلة إلى الديوان الملكي السعودي.

عدم استيفاء أسباب عادلة ومقنعة لإثبات أهلية المواطنين الذين تقدموا بالشكوى للحصول على مساعدة من خادم الحرمين الشريفين.

ملحوظة هامة: يمكن في أي من الحالات التي يتسلم فيها للمواطنين السعوديين، اعتذار الديوان الملكي عن تنفيذ طلباتهم، ويمكن الاستعلام برقم الهوية عن المساعدات التي تم التقديم عليها ويمكنهم التقدم مرة أخرى في حاله رفض الطلب، ببرقية جديدة مصحوبة بكافة المستندات والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى جميع المستندات التي تثبت أهليتهم في أحقياتهم بالحصول على مساعدة من الملك.

أنواع الطلبات الواردة إلى الديوان الملكي السعودي