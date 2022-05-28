نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهز رابط التسجيل في رياض الأطفال 1444 موقع نظام نور خطوات التسجيل noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في رياض الأطفال 1444، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم السعودية عن مواعيد التسجيل لرياض الأطفال والمدارس الحكومية للعام الدراسي 1444، وقد تم تحديد ثلاث مستويات للتسجيل ومدة محددة للتسجيل الإلكتروني عبر نظام نور، على أنه يكون لأسبقية التسجيل أولوية في عملية القبول، بإضافة للأخذ في الاعتبار للقبول للسعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، تكون الأولوية في التسجيل للمتقدمين بالمستوي الثالث، ويكون القبول بالمستوي الثاني في حالة وجود شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بالتسجيل بالمستوي الثالث حتي تاريخ 23 محرم 1444، الموافق 21 أغسطس 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بمتابعة وعرض الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع بمختلف الدول، لذلك نعرض عليكم الرابط الرسمي المباشر للتسجيل خلال السطور التالية.

يبدأ نظام نور الإلكتروني في استقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال 1444.

في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية.

أي لم يتبقى غير ساعات قليلة تفصلنا على بدأ التسجيل، فننوه عليكم بانتهاز الفرصة والإسراع في التسجيل لضمان حجز مقعد لأطفالكم.

تنويه | يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم ، عبر نظام نور ، الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل . #تعليم_جده pic.twitter.com/VZmmjA0MEQ — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) تنويه |



يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم ، عبر نظام نور ، الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل . #تعليم_جده pic.twitter.com/VZmmjA0MEQ — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) May 28, 2022

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

الإطلاع على دليل التسجيل في رياض الأطفال.

التسجيل من خلال حساب ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال بيانات ولي الأمر.

النقر على تسجيل طالب جديد واختيار رياض الأطفال.

تسجيل بيانات الطالب كاملة وصحيحة.

رفع المستندات المؤيدة للبيانات بصيغة pdf.

الضغط على إرسال الطلب.