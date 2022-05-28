طريقة إلغاء بلاغ هروب من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة

خطوات إلغاء بلاغ هروب، يبحث كثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن كافة التفاصيل التي تتعلق بخطوات إلغاء بلاغ هروب من خلال الموارد البشرية بالمملكة السعودية في حالة التغيب عن العمل وهي من أفضل الخدمات الإلكترونية التي قامت الوزارة بتوفيرها للجميع وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني خطوات إلغاء بلاغ هروب من وزارة الموارد البشرية بالخطوات المطلوبة.

خدمة إلغاء بلاغ هروب 2022

في الفترة الأخيرة تسعى المملكة السعودية إلى التحول الرقمي داخل البلاد بشكل كامل حيث قامت بتوفير العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت حيث يمكن الاستفادة من خدمة إلغاء بلاغ الهروب من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بدلاً من الذهاب إلى المقر الخاص بالوزارة لإلغاء البلاغ ويمكنك معرفة الخطوات المطلوبة من خلال السطور التالية.

طريقة إلغاء بلاغ الهروب 1443

يمكنكم من خلال السطور القادمة اتباع الخطوات المطلوبة لإلغاء بلاغ الهروب من خلال الموارد البشرية من خلال السطور القادمة:

لمعرفة إلغاء بلاغ هروب الخطوة الأولى يجب الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية. بعد ذلك تبدأ بالضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار إلغاء بلاغ هروب سوف تجدها أمامك في القائمة. بعد ذلك تقوم بالضغط على الخدمة وإضافة مندوب المنشأة بعد ذلك تقوم بالتأكد من الهوية الرقمية وتتأكد من أن البيانات صحيحة. بعد ذلك تقوم بالضغط على رقم العامل واختيار أيقونة إلغاء بلاغ هروب ثم تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة. بعد ذلك تبدأ بتوضيح أسباب إلغاء بلاغ ثم الضغط على إلغاء الطلب.

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