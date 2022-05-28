نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء بلاغ هروب من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة في المقال التالي
خطوات إلغاء بلاغ هروب، يبحث كثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن كافة التفاصيل التي تتعلق بخطوات إلغاء بلاغ هروب من خلال الموارد البشرية بالمملكة السعودية في حالة التغيب عن العمل وهي من أفضل الخدمات الإلكترونية التي قامت الوزارة بتوفيرها للجميع وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني خطوات إلغاء بلاغ هروب من وزارة الموارد البشرية بالخطوات المطلوبة.
خدمة إلغاء بلاغ هروب 2022
في الفترة الأخيرة تسعى المملكة السعودية إلى التحول الرقمي داخل البلاد بشكل كامل حيث قامت بتوفير العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت حيث يمكن الاستفادة من خدمة إلغاء بلاغ الهروب من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بدلاً من الذهاب إلى المقر الخاص بالوزارة لإلغاء البلاغ ويمكنك معرفة الخطوات المطلوبة من خلال السطور التالية.
طريقة إلغاء بلاغ الهروب 1443
يمكنكم من خلال السطور القادمة اتباع الخطوات المطلوبة لإلغاء بلاغ الهروب من خلال الموارد البشرية من خلال السطور القادمة:
- لمعرفة إلغاء بلاغ هروب الخطوة الأولى يجب الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية.
- بعد ذلك تبدأ بالضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار إلغاء بلاغ هروب سوف تجدها أمامك في القائمة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على الخدمة وإضافة مندوب المنشأة بعد ذلك تقوم بالتأكد من الهوية الرقمية وتتأكد من أن البيانات صحيحة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على رقم العامل واختيار أيقونة إلغاء بلاغ هروب ثم تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة.
- بعد ذلك تبدأ بتوضيح أسباب إلغاء بلاغ ثم الضغط على إلغاء الطلب.
الاستعلام عن بلاغ الهروب عبر أبشر
- أولا يجب التأكد إذا كان هذا الشخص قد تم تقديم ضد بلاغ بالهروب أم لا من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
- في الخطوة التالية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية ثم الضغط على خدمة الجوازات بعد ذلك سوف تظهر أمامك منصة أبشر تبدأ باختيار تسجيل الأفراد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة اسم المستخدم رقم الهوية وتتأكد من كتابة هذه البيانات بشكل صحيح ثم الضغط على صلاحية الإقامة وسوف تظهر أمامك رقم العامل وإضافت الرمز المرئي ثم الضغط على كلمة عرض.
- بعد ذلك سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل التي تتعلق بتقديم بلاغ ضد هذا الشخص أم لا.
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