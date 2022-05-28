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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية، يعتقد الكثيرون أن الطريقة الوحيدة للحصول على تمويل شخصي من غير مصرفي في المملكة العربية السعودية هي أن يحصل البنك على المال، على الرغم من أن البنك يقرض عملائه فقط، ويعتمد ذلك على الجهة التي تقدمه، لذلك سوف نوضح لك من خلال زيادة كيفية الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في المملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية

تقدم البنوك التمويل الشخصي فقط للعملاء الذين لديهم حساب، ولكن يعتقد البعض أن الطريقة الوحيدة للحصول على تمويل شخصي لريادة الأعمال أو لأغراض أخرى هي من خلال البنك.

هناك العديد من المؤسسات والشركات السعودية التي يمكنها تمويل الأفراد بدون رعاة، لذا فإن الفقرة التالية ستوضح لك كيفية جمع الأموال الشخصية من خارج البنوك السعودية وزيادة أسماء الشركات التي تمولها محليًا. مملكة.

شركة السعودية للتمويل الشخصي

عندما يتعلق الأمر بكيفية الحصول على تمويل شخصي من كيان غير مصرفي في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة المالية السعودية من أولى الشركات التي أصدرت قروضًا للأفراد والمواطنين السعوديين دون ضامن.

وقال إنه سيقدم قروضًا وتمويلًا للمواطنين لتلبية جميع الاحتياجات، بما في ذلك تهيئة المنزل وتعليم الأطفال واحتياجات أخرى.

مميزات التمويل من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركات المالية السعودية مزايا عديدة لمن يحصلون على تمويل شخصي من خلالها، ومن أهم هذه الميزات:

سيتم توفير التمويل في إطار المجلس الشرعي.

تقدم الشركات المالية السعودية ما يصل إلى 500000 ريال سعودي.

معدل العائد هو معدل عائد المنافس.

لا يلزم تحويل كشوف المرتبات لتلقي تمويل شخصي من شركة مالية سعودية.

يمكن للأفراد سداد الأموال على مدى فترة طويلة تصل إلى 60 شهرًا.

شروط الحصول على تمويل من الشركة السعودية للتمويل

بالنظر إلى كل هذه المزايا التي تقدمها الشركات المالية السعودية لمن يتلقون تمويلًا شخصيًا، فهناك بعض الشروط المحددة للأفراد للحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه، تظهر هذه الشروط في كل مما يلي:

الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه الشخص المتقدم للحصول على

تمويل شخصي هو 6000 ريال سعودي.

قد يكون مقدمو طلبات التمويل الشخصي قد أمضوا في وظيفتهم الحالية لمدة 3 أشهر على الأقل إذا كانوا يعملون في القطاع العام و 6 أشهر أو أكثر إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص…

يجب أن يتراوح عمر العميل الراغب في الحصول على القرض بين 20 و 65 طوال مدة انتهاء القرض.

يجب سداد مبلغ القرض لمدة 6 أشهر أو أكثر و 60 شهرًا أو أقل.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

هناك العديد من المستندات التي يجب أن تكون متوفرة إذا كنت ترغب في تلقي أموال شخصية من هذه الشركة، وتشمل هذه المستندات:

خطاب يحتوي على قيمة الراتب الذي يتقاضاه الشخص المتقدم للحصول على تمويل شخصي ويجب أن يكون هذا الخطاب مصدقًا من الغرفة التجارية.

نسخة من سجل حالة المواطن.

شهادة راتب لآخر 3 أشهر.

اسكتشات السكن والعمل.

فاتورة الكهرباء الأصلية أو عقد الإيجار.

الرقم الخاص بالشركة السعودية للتمويل

للحصول على تمويل شخصي من شركة مالية سعودية ومعرفة المزيد عن التمويل الشخصي وكيفية الحصول عليه، تحتاج إلى الوصول إلى أقرب مكتب فرعي للشركة أو الاتصال بهذا الرقم الفردي عبر الرقم 920001850، الموقع الرسمي للشركة من هنا.