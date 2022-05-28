انت الان تتابع خبر تحذير عاجل وهام من السلطات السعودية للمقيمين حول هذه المخالفة.. غرامة كبيرة وسجن ومنع استقدام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية العقوبات التي سوف تنفذ علي أصحاب الأعمال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير.

وأكد أن أصحاب هذه المخالفات ستطالهم عقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام. وأضاف: تصل الغرامة إلي 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلي 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات. الأمن العام دعا إلي الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض ، و(999) في جميع مناطق المملكة .