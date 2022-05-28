الاستعلام عن استحقاق المقطوعة sso.hrsd.gov.sa كما راقبها وتابعها مستفيدي المقطوعة في الأعوام الماضية والذين سجلوا فيها وتوقف الصرف عليهم، وكذلك الذين قاموا بالتسجيل الجديد في الضمان المطور ويبحثوا عن استحقاق المساعدات المقطوعة ليتم متابعة أخبارها والتسجيل فيها، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث المنظومة التي تخص تقديم الدعم ليصل لفئات اشمل من المحتاجين وان يخص المحتاجين والأشد احتياجا فقط.

الاستعلام عن استحقاق المقطوعة sso.hrsd.gov.sa بالرقم المدني 1444 حالة الطلب (قيد التدقيق – مقبول)

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الحصول على قاعدة بيانات للمحتاجين والمسجلين فيها هي الأحدث لهم، وذلك لضمان الحصول على شروط الاستحقاق الأحدث لهم، وضمان أن يحصل المواطن الفقير والذي يكون الدخل الشهري له أقل من الحد الكريم للمواطن، ويكون أساس بيانات ومعلومات المواطنين هي الموجودة لدى منصة أبشر، لذلك يجب تطابق البيانات مع بيانات ابشر.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي الأساسية

تشترط صرف المقطوعة عدد من المقومات التي يتم احتساب الاستحقاق عليها، وهي مبلغ مقتطع يتم صرفه للفرد أو لرب الأسرة الذي لديه حاجه لمبلغ من المال لسداد نفقات مستحقه عليه، بحد أدنى 10 ألاف ريال وحد أقصى 30 ألف ريال، وقامت الوزارة بصرفها من قبل مرة أو مرتين في العام، حسب حالة المسجلين بالمقطوعة وحسب حالة اقتصاد المملكة، ويكون شروط صرف المقطوعة الأساسية:

أن يكون صاحب الطلب من الجنسية السعودية.

شرط الإقامة بشكل كامل في المملكة وعدم مغادرتها فترات طويلة.

يجب ألا يمتلك صاحب الطلب عقارات أو أراضي زراعية أو غيرها بما يمنع عنه الاستحقاق للمساعدة.

ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 3800 ريال.

يجب تطابق بيانات التسجيل بالمقطوعة مع بيانات المواطن في منصة ابشر للتأكد منها.

تحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحديث في منظومة الدعم الذي يصل منها للمواطنين، وتم تحديث التسجيل والحصول على الرواتب بوضع عدد من الأسس الجديدة:

يجب ضمان وصول الدعم للمستحقين فقط بتحديد الحد الأدنى للدعم والحد الأقصى له.

يتم وضع قوانين ليشمل الدعم فئة أكبر من المحتاجين.

تقم الوزارة بوضع قوانين ومعايير تضمن عدم الاعتماد على الراتب والدعم طوال الحياة من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للقادرين عن العمل.

يتم توفير راتب للعاطلين لحين الالتحاق بالبرامج التأهيلية والحصول على عمل.

يشمل راتب الوزارة سداد مصروفات الإيجار والكهرباء وغيرها، على أن تحرص المملكة في رؤية 2030 على تملك كل فرد من المملكة لمسكنه والقضاء على الإيجارات، وخاصة لغير القادرين.

تحرص الوزارة على الإقرار بصحة بيانات المواطن، حيث يتعرض المتلاعبين ببيانات الاحتياج أو الدخل للمسائلة القانونية واسترجاع الدعم منهم.

تستهدف الوزارة إطلاق جيل لا يعتمد على المساعدات ويعتمد على العمل وبذل الجهد للحصول على المال.

يتم تقديم بيانات المطلقة والأرملة والمهجورة ويتم توفير الدعم اللازم لهن، في حال تم إثبات استقلالية السكن.

كيف استعلم عن استحقاق المقطوعة 1444