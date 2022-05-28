نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تلغي مهنة العامل السعودي وتضع للمنشآت 67 خياراً آخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة قوى أعلنت في الفترة الأخيرة عن بدء تصحيح العاملين السعوديين تحت مسميات “عامل، عامل عادي” وهذا بدون أي دفع رسوم تغيير المهنة على الإطلاق، ولذلك سوف يتم التمكن من أصحاب المنشآت من تصحيح أوضاع مهنة للمواطنين السعوديين العاملين لديه إلى 67 مهنة تم اعتمادها، ولذلك تم الإعلان على أن منصة قوى قامت باظهار إرسال لأصحاب المنشآت في الأسبوع الماضي، وأضاف إلى ذلك أن يوجد موظفين بتعيين تصحيح مهنهم، وهذا علي حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، حيث أن لم يتم إصدار تأشيرة للمهن الملغية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم اشتراط تغيير مسمى العامل المطلوب، وبناءا على ذلك يتم استقدام لإتمام عملية الاستقدام.

وقد تجد الإشارة إلى أن المهن التي يمكن تغيير مهنة العمالة عديدة، ولذلك سوف نقوم بعرض هذه المهن من خلال موقع ثقفني، حيث أن شملت العمالة هما، محطة الوقود، كاونتر مأكولات ومشروبات، وأضاف إلى ذلك عناية شخصية، خرسانة، طلاء مركبات، حيث أن طلاء مصنوعات، وأضاف تنظيف أسطح مباني، رافعات، حرف جلدية، وقد أضاف إلى ذلك تشطيبات طباعة وتجليد، صيانة أجهزة كهربائية عديدة، وأكد عن تركيب خطوط الاتصالات وتقنية كافة المعلومات المختلفة، حفظ فواكه وخضروات، تطريز.

ومن الجدير بالذكر أن نقوم بإضافة مكافحة آفات، تعدين، تجميع آثاث، أكد عن أضافه تجميع منتجات بلاستيكية ومعدنية أيضاً، تجميع ورق مقوى، ومن ضمن هذه المهن تدبير فندقي، تنظيف مكاتب ومنشآت، مهن فريدة ايضاً، ولذلك تم الايضاح عن مواقف سيارات، غسيل ملابس، كي، غسيل سجاد وموكيت، وأكد عن تنظيف مركبات، وخزانات مياه، صرف صحي.

بالإضافة إلى ذلك مزرعة حيوانات، مزرعة دواجن وطيور أيضاً، غسيل مركبات متنقل، نظافة شوارع،نظافة حدائق، أسطبل، تفريخ بيض، ومزرعة إنتاج زراعي وحيواني، أيضاً، وأضاف إلى ذلك مسطحات خضراء، مشتل غابات، مكافحة حرائق غابات، ولذلك تم الإعلان عن مزرعة سمكية، صيد أسماك، منجم، محجر.

ومن المؤكد أن تم إنشاءات، المباني سوأ صيانة الطرق سفلتة و حفر ومقابر وخلطه خرسانية هدم أيضاً، تعبئة وتغليف، وضع ملصقات، تصنيع، فرز منتجات، ورشة، جر عربة يدوية دراجة نقل، قيادة عربة جر بالحيوان ايضاً، وأكد على ذلك تحميل وتنزيل وتعبئة رفوف، مخزن، مطبخ وتنظيف مطبخ.