شروط تسجيل الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa (متزوجة – مطلقة – موظف) استعلام طلب

شروط تسجيل الضمان الجديد أو ما أطلقت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضمان المطور الجديد في 2021 نوفمبر، وأعلنت التسجيل فيه حتى شهر أكتوبر 2022، ويكون على الذين تخلفوا عن التسجيل بالفترة الماضية لظروف عدم الأهلية أو لظروف جديدة طرأت عليهم، بسبب الطلاق أو موت الزوج أو غيرها، الالتزام والتقيد بالشروط التي تؤهل المواطن للاستحقاق والتمتع بالحصول على راتب دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط تسجيل الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa (متزوجة – مطلقة – موظف)

من أهم ما يبحث عنه المواطن السعودي حسب مؤشرات جوجل المملكة العربية السعودية هو نظام المساعدات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما أطلقت عليه مؤخرا بالضمان المطور، حيث يكون البحث اليومي عن:

كيفية تسجيل الضمان المطور الجديد.

شروط استحقاق الضمان المطور الجديد.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

شروط استحقاق الضمان للمطلقة والمتزوجة والموظفة.

كيف أعرف الاستحقاق مع رسالة “قيد التدقيق”.

هل تم قبولي في الضمان المطور.

موعد صرف راتب الضمان للشهر الجديد.

هل نزل راتب الضمان المطور 1443.

شروط تسجيل الضمان المطور الجديدة

يجب تسجيل الجنسية على أن تكون سعودية.

يكون من حق غير السعودية، المتزوجة من سعودي أو تعول أطفال سعوديين، التقديم على راتب الضمان.

يجب أن يكون المسجل رب الأسرة، الزوج أو الزوجة غذا غاب الزوج عنها.

لا يقل عمر المسجل عن 36 عام.

يكون من حق الزوجة الحصول على راتب مستقل غذا تم إثبات أنها مهجورة.

وأيضا من حق المطلقة الحصول على دعم الوزارة غذا أثبتت الطلاق واستقلالية المنزل عن الأسرة.

يجب تسجيل جميع بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب.

يكون الحد الأدنى لدخل الفرد 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى لدخل رب الأسرة 1100 ريال.

كيفية الاستعلام عن طلب الضمان

يكون صاحب الطلب مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول برقم السجل المدني على رابط الضمان المطور. يجب أن يكون المسجل مستوفي كافة شروط الاستحقاق. يتم مليء جميع الحقول المطلوبة وتسجيل رقم الهاتف. يقوم صاحب الطلب بالإرسال والحصول على رقم الطلب. يقوم بالاستعلام عن الطلب للتأكد من القبول أو الرفض.

“أرقام اتصال” هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد