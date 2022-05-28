نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa (متزوجة – مطلقة – موظف) استعلام طلب في المقال التالي
شروط تسجيل الضمان الجديد أو ما أطلقت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضمان المطور الجديد في 2021 نوفمبر، وأعلنت التسجيل فيه حتى شهر أكتوبر 2022، ويكون على الذين تخلفوا عن التسجيل بالفترة الماضية لظروف عدم الأهلية أو لظروف جديدة طرأت عليهم، بسبب الطلاق أو موت الزوج أو غيرها، الالتزام والتقيد بالشروط التي تؤهل المواطن للاستحقاق والتمتع بالحصول على راتب دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
شروط تسجيل الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa (متزوجة – مطلقة – موظف)
من أهم ما يبحث عنه المواطن السعودي حسب مؤشرات جوجل المملكة العربية السعودية هو نظام المساعدات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما أطلقت عليه مؤخرا بالضمان المطور، حيث يكون البحث اليومي عن:
- كيفية تسجيل الضمان المطور الجديد.
- شروط استحقاق الضمان المطور الجديد.
- الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.
- شروط استحقاق الضمان للمطلقة والمتزوجة والموظفة.
- كيف أعرف الاستحقاق مع رسالة “قيد التدقيق”.
- هل تم قبولي في الضمان المطور.
- موعد صرف راتب الضمان للشهر الجديد.
- هل نزل راتب الضمان المطور 1443.
شروط تسجيل الضمان المطور الجديدة
- يجب تسجيل الجنسية على أن تكون سعودية.
- يكون من حق غير السعودية، المتزوجة من سعودي أو تعول أطفال سعوديين، التقديم على راتب الضمان.
- يجب أن يكون المسجل رب الأسرة، الزوج أو الزوجة غذا غاب الزوج عنها.
- لا يقل عمر المسجل عن 36 عام.
- يكون من حق الزوجة الحصول على راتب مستقل غذا تم إثبات أنها مهجورة.
- وأيضا من حق المطلقة الحصول على دعم الوزارة غذا أثبتت الطلاق واستقلالية المنزل عن الأسرة.
- يجب تسجيل جميع بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب.
- يكون الحد الأدنى لدخل الفرد 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى لدخل رب الأسرة 1100 ريال.
كيفية الاستعلام عن طلب الضمان
- يكون صاحب الطلب مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم تسجيل الدخول برقم السجل المدني على رابط الضمان المطور.
- يجب أن يكون المسجل مستوفي كافة شروط الاستحقاق.
- يتم مليء جميع الحقول المطلوبة وتسجيل رقم الهاتف.
- يقوم صاحب الطلب بالإرسال والحصول على رقم الطلب.
- يقوم بالاستعلام عن الطلب للتأكد من القبول أو الرفض.
“أرقام اتصال” هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد
- رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911.
- رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.
- صندوق البريد: 12484.
- الرمز البريدي: 11157.
- الاتصال على الرقم المجاني 8001222777
- الاتصال على الرقم المباشر 0112915588.
- الاتصال على الرقم 2033333.
- الاتصال على الرقم 0802007200.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تسجيل الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa (متزوجة – مطلقة – موظف) استعلام طلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.