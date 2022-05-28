التسجيل في مرسول مندوب لتوصيل الطلبات للمنازل

التسجيل في مرسول مندوب، حيث يعتبر التقديم في مرسول كمندوب هي واحدة الفرص الهامة للالتحاق بالعمل التابع لها، حيث يوفر تطبيق مرسول لكل شخص داخل المملكة ويمتلك مركبة وأن يزيد عمره عن 18 عامًا التقديم في مرسول، حيث يتم التسجيل في التطبيق والبدء في العمل وتوصيل الطلبات للمنازل داخل المملكة بكل سهولة والحصول على دخل نقدي إضافي خلال أوقات الفراغ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة الإلكترونية التي من خلالها يتم التسجيل في تطبيق مرسول كمندوب، مع توضيح شروط التسجيل في مرسول، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في مرسول مندوب.

ما هي شروط التسجيل في مرسول مندوب؟

يتم التسجيل في مرسول كمندوب وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في الانضمام للبرنامج، ومن شروط التسجيل ما يلي:

يشترط مرسول توافر رخصة قيادة وتكون سارية.

توافر سيارة خاصة بكل شخص.

الحد الأدني للتقديم في مرسول يكون من ثمانية عشر عام فأكثر.

يجب أن تكون الهُوِيَّة الوطنية سارية المفعول أو بطاقة الإقامة وتكون سارية.

يشترط التواجد في سكن أساسي يكون في مدينة الرياض أو مدينة جَدَّة أو مدينة مكة أو المدينة المنورة أو في مدينة تتوفر بها مرسول.

وفي حال توافر هذه الشروط يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم التقديم في مرسول كمندوب والحصول علي فرصة عمل إضافية له خلال أوقات فراغه.

طريقة التسجيل في مرسول

يتوفر التقديم في مرسول من أجل توصيل الطلبات إلى المنازل داخل المملكة العربية السُّعُودية، علي أن يتم التقديم بتنفيذ هذه الخطوات: