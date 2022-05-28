تسجيل نظام نور 1444 وخطوات التسجيل في نظام نور التعليمي

تسجيل نظام نور 1444 هو أمر يهم فئة كبيرة من أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وطلاب الصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر نظام نزور هو من أهم البرامج التعليمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودين ويقوم البرنامج علي نظام مدروس بشكل جيد وهذا البرنامج متكامل ويعتمد في الأساس علي الوسائل التكنولوجية التعليمية المتقدمة التي ترتبط بالعملية التعليمية، كما يعمل هذا النظام علي تغطية جميع المدارس التي توجد في مختلف مدن محافظات ومناطق المملكة والتي تتبع وزارة التعليم السعودي وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثالث، فيتساءل جميع أولياء الأمور علي موعد وخطوات التسجيل في الروضة عن طريق نور ومن خلال المقال سوف يتم ت عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنظام.

تسجيل نظام نور 1444

ومن المعروف أن التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد يكون ن خلال الآباء فقط عبر حساب نور كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي الخالص بنظام نور.

يجب علي ولي الأمر تسجيل الاسم وكلمة المرور الخاصة به .

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

إذا كان ولي الأمر لم يقم بفتح حساب من قبل في نور فعلية كتابة جميع البيانات المطلوبة منه مع التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

بعد التسجيل في البرنامج عليلك بالضغط علي أيقونة ” تسجيل طالب جديد”.

كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تخص الطالب والتأكد من صحتها.

يقوم الأب أو ولي الأمر من اختيار الصف الدراس المراد تسجيل الطالب فيه واختيار اسم المدرسة المراد التسجيل بها.

الضغط علي أيقونة موافقة.

يمكنك الآن الضغط علي أيقونة تسجيل طلب.

سوف يتم انتقالك الي صفحة آخري بها جميع الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها الي المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

تسجيل نظام نور 1444 وموعد التسجيل

من خلال المقال يمكنك التعرف علي ورقة قبول طالب في المدرسة عبر نور، أما عن موعد التقديم فقد أشارت وزارة التربية التعليم في المملكة بان بدء التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والمدارس الدولية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية سوف يبدأ التسجيل بها في 16/9/1443 هجرية، وحتي الاكتفاء بالعدد المطلوب علي أن يكون موعد التسجيل في لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر نور خلال 7/19/1443 وحتي 17/3/1444 هجرية أو حتي يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.