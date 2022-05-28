حقيقة قرب نزول المقطوعة 1444 كما يتابع المواطن السعودي من مستفيدي الضمان والمساعدات الإنسانية لوزارة التنمية الاجتماعية المواعيد المقررة والأخبار التي تصدر من الوزارة، حيث تقوم منصة تويتر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان بشكل دوري عن كل ما يخص المساعدات التي يتم تنزيلها وأيضا أخبار المقطوعة التي يستعلم عن نزولها أو السماح بالتسجيل فيها وتحديث بياناتها المواطنين.

حقيقة قرب نزول المقطوعة 1444 الاستعلام عن تسجيل طلب hrsd.gov.sa/query برقم الهوية

ما تزال توقعات عن نزول المساعدات المقطوعة من جديد لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث وصل إلى أرقام الاستفسار والاستعلام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنها وعن حقيقة إلغاؤها أو عودتها من جديد، وذلك بعد أن توقف الإعلان عن أخبار جديدة عنها منذ أربعة سنوات، كما قامت الوزارة بتحديث منظومة الدعم في الضمان بإطلاق الضمان المطور بينما انتظر مستفيدي المقطوعة بالسنوات الماضية نزول تحديثات جديدة على منظومة الدعم فيها و خبر عنها.

رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جاءت اتصالات المواطنين على أرقام الوزارة للاستعلام عن أخبار المقطوعة الجديدة، وخاصة مع دخول عام جديد، 1444، وجاء رد الوزارة واضحا: “الوزارة لم تقم بإلغاء منظومة الدعم المسماة بالمساعدة المقطوعة بالرغم من إيقاف رابط الاستعلام عنها مؤقتا، إلا أنها ما تزال تراجع المنظومة لوضعها ضمن نظام الدعم الجديد، وفق الخطط الجديدة التي تتبعها الوزارة”.

الاستعلام عن نزول المساعدة المقطوعة 1444 “بالرقم المدني”