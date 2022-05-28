نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للشباب بأقل راتب وبدون رسوم بقسط شهري منخفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض ماهي، هي وسيلة بغرض إعطاء شخص ما وفق بعض الشروط والمستندات المطلوبة مبلغ مالي يساعده في شراء كل ما يحتاج إليه، أو دفع المصاريف والتكاليف الدراسية، وأيضا شراء عقار أو سيارة، وكل هذا يتم من خلال أحد الجهات المختصة بمزاولة التمويل مثل البنوك والشركات السعودية، حيث أنه قام البنك المركزي السعودي بتوفير الشركات داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر تمويل بمبلغ مالي موثق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويصلح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وأيضا البنوك السعودية والتي تهتم بأمر جميع الأفراد من الصغير حتى الكبير و إعطاءه المبلغ الذي يحتاج إليه بإجراءات ميسرة وطرق سداد بسيطة لأقل راتب.

تمويل الشباب بدون رسوم إدارية

الشباب الذين ليس لديهم أي وسيلة تساعدهم على الزواج ويحتاجون إلى طريقة بسيطة وغير مكلفة للسعي في تأسيس منزل الزوجية، إليهم الحل الأمثل والأفضل للجميع، دعم ريف لربات البيوت بإجراءات سريعة، وهو تمويل بغرض الزواج، يعطيهم مبلغ مالي ليساعدهم على الزواج بدون قلق أو خوف من التكاليف الباهظة، وهناك أيضا عدة تمويلات أخرى لمن يحتاج إلى تمويل شخصي مناسب وفق الراتب الشهري، قرض النساء بدون فوائد، وبأقل راتب سوف تحصل على تمويلك في أقل وقت بعدما يتم استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المعلن عنها، ويتم إعطائك مبلغ مالي 60 ألف ريال وقد تحدد ذلك لأجل أن تستطيع السداد بدون أي تعثرات مالية ولا ديون متراكمة بشكل سوي، وفترة سداد تصل حتى خمس سنوات.

شروط تمويل الشباب للزواج

هناك بعض الشروط البسيطة والتي يجب تجاوزها حتى تحصل على تمويلك بشكل سريع وطبيعي، والتمويل بدون رسوم إدارية ويصلح للشباب حتى سن 70 عاما، قرض للعاطلين عن العمل 120 ألف ريال، وإذا كنت عامل أو موظف بأي من القطاعات الحكومي أو الخاص فيمكنك التقديم لطلب التمويل بشرط أن يكون السجل الائتماني جيد وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال، كما أنه سوف يتم احتساب التاريخ بالهجري ولمدة سنتان فقط أي لا يزيد عقد النكاح عن سنتان عند التقديم، ويكون الزواج للمرة الأولى، ويجب أن تكون الزوجة سعودية أو من دول مجلس التعاون وإذا كان ذلك فيتم الموافقة من الجهات التابعة لها على ذلك.

طريقة الحصول على التمويل للشباب

ينقسم مبلغ التمويلي إلى أجزاء وفق العمر، إذا كان عمر المتقدم من 60 إلى 65 فيحصل على مبلغ 30 ألف ريال، وإذا كان العمر حتى 70 عاما فلا يزيد المبلغ التمويلي عن 18 ألف ريال أما من أقل من 60 عاما فيحصل على 60 ألف ريال، إذا كان المتقدم موظف حكومي فيقم بتقديم صورة الهوية الوطنية وصورة من عقد النكاح، ورقم الآيبان، وكشف حساب أخر 3 شهور، وصورة من السجل الأسرة، وهذا لا يتطلب إلى كفيل أما من يعمل بوظيفة بالقطاع الخاص فيجب تقديم كفيل والأوراق المطلوبة، ويتم تعبئة نموذج طلب الحصول على تمويل الزواج للشباب من خلال بنك التنمية الاجتماعية، ويتم اختيار طريقة سداد الأقساط الشهرية وسنوات التمويل، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية 920008002 طوال أيام الأسبوع.