“كم باقي على راتب الضمان” ذي القعدة (يونيو 2022) تسجيل واستعلام الأهلية sso.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة كم باقي على راتب الضمان لشهر ذي القعدة للمستفيدين والمستحقين بنظام الضمان المطور الجديدة وفق المنظومة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2021، وبمتابعة مؤشرات البحث على جوجل السعودية يكون البحث في ارتفاع عن ميعاد راتب ومعاش الضمان المقبل والذي يتم الإعلان عنه بشكل شهري.

“كم باقي على راتب الضمان” ذي القعدة (يونيو 2022) استعلام الأهلية sso.hrsd.gov.sa

يكون توقيت صرف معاش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد والأسر المحتاجة والتي تحتاج إلى الدعم بشكل شهري، وقد كانت الوزارة في سنوات مضت تقوم بتحديد موعد صرفه للمستفيدين حسب التوقيت الميلادي بينما أعلنت نظامها الجديد في نوفمبر الماضي ومعه تم تغيير موعد الصرف والإيداع للرواتب للمستفيدين والذي اصبح في بداية الشهر الهجري، على أن تقوم المصارف بالصرف في خلال خمسة أيام على الأكثر بعد أن تقوم بتنظيم مواعيد الصرف والحرص على عدم التكدس، وتتبع المصارف منظومة الرسائل على الهاتف النقال ليتعرف كل مواطن على رقمه في الصرف.

طلب الاستثناء للمطلقات والأرامل في نظام الضمان المطور

ردا على أحد الأسئلة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح حول طلب الاستثناء حيث يكون من حق المطلقة أو الأرملة أن تقدم على طلب تسجيل الضمان أو تقوم بالتوجه إلى أحد مراكز الوزارة لتقديم طلب استثناء لها من معاش الضمان وتقوم بالتسجيل في الموقع لحصولها على راتب كامل، وذلك بشرط تسجيل جميع دخلها الشهري المكتسب وغير المكتسب كما يكون عليها تسجيل استقلالية المسكن عن الأهل ليتم حصولها على راتب كامل، وتقوم مراكز الوزارة أيضا بتوفير برامج التدريب والتأهيل لحصول المواطنين والمواطنات على الوظائف ليتم تأهيل المواطن، القادر على العمل، ليكون نافع للمجتمع ولا يستمر في تقاضي راتب الضمان إلى الأبد، كما يتم توفير برامج الإسكان التنموي لهن كذلك.

موعد صرف راتب الضمان وكم باقي على الضمان

تقرر أن يكون موعد صرف راتب الضمان لشهر ذي القعدة يوم الأربعاء 2 ذي القعدة الموافق الأول من شهر يونيو 2022، أي يتبقى على موعد إيداع الراتب ثلاثة أيام، بينما يتم الصرف في خلال خمسة أيام من المصرف الذي يتبع له المواطن.

خطوات تسجيل الضمان المطور والاستعلام عن نزول الراتب