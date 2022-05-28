نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وأسباب توقف صرف دعم الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وما هي أسباب توقف صرف دعم الضمان ورابط تسجيل الضمان المطور الجديد، كل هذه أسئلة تدور في ذهن الكثير من المستفيدين والراغبين في الالتحاق بنظام الضمان الجديد، لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة شرح مفصل عن شروط استحقاق الضمان الجديد 1443، وموعد صرف الضمان الجديد لشهر يونيو 2022، وكذلك رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وطريقة التسجيل في الضمان المطور.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستحداث نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والهدف من ذلك هو شمول فئات لم تكن مشمولة في نظام الضمان القديم، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، كما أن النظام الجديد يعمل على تشجيع وتحفيز الشباب القادر على العمل في إيجاد فرصة عمل مناسبة، وذلك من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة ومن خلال التدريب والتأهيل المستمر لرفع كفاءة ومهارة الشباب، حتى يجدوا مكان لهم في المنافسة في سوق العمل.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الاستفادة من دعم الضمان المطور وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد دخل المستفيد الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للضمان.

ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.

تقديم جميع المستندات اللازمة والمطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الشباب القادر على العمل في منصات العمل المعتمدة لإيجاد فرصة عمل مناسبة.

الالتزام التام بتعليمات الوزارة فيما يتعلق بالتعليم والصحة.

أسباب توقف صرف دعم الضمان بعد الاستحقاق

من أكثر الأسئلة التي تطرح من قبل المستفيدين ما هي أسباب إيقاف صرف الضمان بعد الاستحقاق. ويرجع تجميد وإيقاف صرف الضمان لعدة أسباب أهمها عدم توافر شرط من شروط الاستحقاق السابق ذكرها. كما أن عدم تحديث البيانات المطلوبة يؤدي إلى وقف صرف الضمان. وإذا توفى الشخص المستفيد أو تنازل عن الضمان. كذلك إذا تبين لجهة الإدارة عدم صحة البيانات والمستندات المرسلة من قبل مقدم الطلب. عدم الجدية من قبل الشباب القادر على العمل في إيجاد فرصة عمل مناسبة.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية وطريقة التسجيل

يتم التسجيل للاستفادة من الدعم إلكترونياً عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وذلك بالدخول بحسابك على منصة الدعم وتسجيل جميع البيانات ورفع كل المستندات المطلوبة. وتقوم الجهات المسؤولة بفحص الطلب للتأكد من صحة البيانات والمستندات وعند التأكد من صحتها يتم قبول مقدم الطلب في الضمان.