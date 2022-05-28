كيفية التقديم والقبول في الكليات العسكرية للثانوية 1443وشروط تسجيل الدفاع للثانوية وآلية التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية لخريجي الثانوية في المملكة وفق ما أعلنت عنه اللجنة المركزية عن طريق التقديم بطريقة إلكترونية عبر بوابة القبول الموحد afca. Mod. Gov. Sa لالتحاق الحاصلين علي الثانوية في كليات وزارة الدفاع وفق الشروط الخاصة بكل كلية ترغب في انتساب خريجي الثانوية إليها وتشمل الوزارة اربع افرع رئيسية وهي القوات الجوية الملكية والقوات البرية والدفاع الجوي بالإضافة للقوات البحرية الملكية.

شروط قبول الثانوية في الكليات العسكرية

أولا التقديم للطلاب من أصل ومنشأ سعودي ويتم استثناء من شرط المنشأ من كان يعمل والدة في خدمة المملكة بالخارج.

كذلك يجب ان تزيد نسبة النجاح للقبول في وزارة الدفاع للثانوية عن 80٪ للتخصص العلمي.

أيضا لا يحق المطالبة بإعادة الكشف الطبي او معرفة أسباب عدم اللياقة لان الفحص الطبي نهائي.

ثم يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث لا يقل الطول عن 165 سم وحتي 56 كجم وأيضا يجب الا يتجاوز الطول عن 188 سم والوزن عن 95 كجم.

كذلك لا يعتد بأي كشف طبي يتم في اي جهة غير اللجنة المركزية للطلاب بالكليات العسكرية.

أيضا يشترط حصول المتقدم علي الثانوية العامة المعتمدة والتابعة لوزارة التعليم السعودية.

ثم يجب حصول المتقدم علي تخصص العلوم الطبيعية وذلك لدخول في الكليات العسكرية.

كذلك يتم قبول خريجي العام الدراسي الحالي ولا يقبل ترشح خريجي الأعوام السابقة.

أيضا يجب ان يكون المتقدم اجتاز اختبارات القدرات العامة بنسبة نجاح لا تقل عن 60٪ بالإضافة لاجتياز الاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 60٪.

شرط اجتياز الفحص الطبي الاولي والنهائي واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية واختبار القدرات الخاصة للكليات العسكرية.

أيضا لا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اثنان وعشرون عاما ويجب أن يكون اعزب ومؤدي لاختبار الكفايات.

أخيرا يجب اجتياز المقابلة الشخصية للقبول في الكليات العسكرية 1443.

رابط التقديم في وزارة الدفاع للثانوية 1443

أعلنت وزارة الدفاع ان خطوات التسجيل في الكليات العسكرية يتم التقديم فيها بشكل إلكتروني من خلال رابط موقع وزارة الدفاع السعودية الرسمي وذلك بعد انطباق الشروط على خريج الثانوية للقبول في الكليات العسكرية 2022.