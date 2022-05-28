خطوات تقديم طلب القبول والتسجيل في جامعة الفيصل وغيرها من التفاصيل

جامعة الفيصل هي أول جامعة سعودية أهلية غير ربحية تسعى إلى تقديم منهج أكاديمي عالمي للعمل على تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة وقدرات الطلاب، سواء في مرحلة البكالريوس أو طلبة الدراسات العليا وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية بمستوى أكاديمي عالمي، وذلك من اجل إعداد طالب يلبي متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، لذلك فإنها دائما ما تصبح وجهة الطلبة خريجة الشهادة الثانوية لإتمام مرحلة البكالريوس لما يعرف عنها من استقطاب كادر تعليم أكاديمي عالمي يتميز بإنجازاته وخبرته في مجالات البحث العملي بمختلف تخصصاته.

خطوات تقديم طلب القبول والتسجيل في جامعة الفيصل:

هناك بضعة خطوات بسيطة يجب على الطلبة حديثي التخرج من الشهادة الثانوية اتباعها للالتحاق بجامعة الفيصل والحصول على شهادة البكالريوس ومن خلال موقع ثقفني نسعى إلى تقديم كل المعلومات المستوفاه بهذا الخصوص لتيسير الأمر على الطلبة.

تحويل مبلغ التقديم غير المسترد وقيمته 600 ريال سعودي وإرفاق نسخة لإيصال الدفع أو التحويل. تجهيز نسخة إلكترونية من جميع الأوراق والوثائق المطلوبة، والتأكد من أن جميع أسماء الملفات المرفقة بالانجليزية. ومن ثمة الدخول على موقع القبول والتسجيل الخاص بالجامعة ورفع نسخة الوثائق السابقة، وتقديم الطلب. ويجب إدخال بريد إلكتروني مفعل عند تقديم الطلب، ليتم التواصل معك من خلاله في جميع مراحل تقديم الطلب. ويتم التواصل عبر البريد الإلكتروني مع المتقدم خلال ثلاثة أيام عمل من إكمال طلبه.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة:

رسوم تسجيل غير مستردة (600 ريال سعودي) وإرفاق إيصال الدفع/التحويل.

شهادة إتمام الثانوية العامة والسجل الأكاديمي بشرط أن تكون مختومه من وزارة التعليم.

نتيجة اختبار القدرات.

نتيجة اختبار التحصيلي.

نتيجة اختبار التوفل أو اختبار الآيلتس (تقدم الجامعة اختبار OOPT بديلاً عن التوفل أو الآيلتس).

نتيجة اختبار SAT I و SAT II أو أي نتائج اختبارات قياسية للدارسين بأنظمة تعليمية أخرى.

الهوية الوطنية للطلاب السعوديين أو الإقامة لغير السعوديين.

جواز السفر.

صورة ملونة.

أصل السجل الأكاديمي من الكلية/ الجامعة السابقة (في حال إتمام فصل دراسي واحد أو أكثر).

كرت التأمين الصحي (الطلاب غير السعوديين ملزمين بتزويدنا بكرت التأمين).

أي وثائق أخرى تدعم طلب القبول.

تفاصيل دفع رسوم جامعة الفيصل وبيانات الحساب:

حيث يتم استقبال رسوم تقديم الطلب ورسوم العام الدراسي من خلال الحساب البنكي الخاص بالجامعة وهو؛

البنك السعودي البريطاني – SABB

جامعة الفيصل.

حساب رقم: 002 111 000 154

حساب الآيبان: SA39 4500 0000 1540 0011 1002

برامج الدراسات العليا بالجامعة للعام الأكاديمي 2022/2023:

تعلن جامعة الفيصل عن فتح باب القبول في جميع برامج الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022-2023 في 2 يناير 2022 وينتهي في 31 أغسطس 2022، ومن خلال هذه الفقرة نستعرض معاً برامج الدراسات العليا النشطة في جامعة الفيصل وهي؛