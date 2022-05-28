انت الان تتابع خبر تفاصيل قصة حب بين فتاة يمنية وشاب سعودي حاصرتها العنصرية وانتهت بالزواج.. ما حدث بعد زفافهما فاجأ الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الشابة خلود الثمالي والشاب محمد عبدالجبار علي, ثنائي في عمر الزهور، هي من السعودية وهو من اليمن جمعتهما قصة حب عفيفة اثارت جدل وانتقاد واسع في المملكة وتوجت اخيرا بالزواج.

العروسان نشرا صور لتفاصيل زفافهما الذي أقيم في إحدى قاعات الأعراس بمدينة الطائف مطلع الاسبوع الحالي.

بعدها طار العروسان إلى دولة أذربيجان لقضاء شهر العسل, حسب ما نشراه عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلود الثمالي، شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، كانت قد أثارت جدلا وغضبا واسعا في الممكلة بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض إساءة للسعوديين.

وفي السياق، تصدر وسم #خلود_الثمالي_تسيء_للسعوديين عقب تداول فيديو للشابة السعودية المتزوجة من أجنبي (جنسية يمنية)، حيث اعترضت خلود من خلاله على النظرة العنصرية لبعض المغردين الذين استنكروا زواجها من أجنبي، وطالبوها بعدم العودة لاحقا والبكاء على عدم تجنيس أبنائها أو المطالبة لهم بوظيفة في المملكة.

وأوضحت: "هل لأني متزوجة من أجنبي صارت جريمة.. عنصريتك جريمة.. تخلفك هو الجريمة.. أنا أتمنى أن القانون يحاسبك أنت على تخلفك.. حاصرني على عيالي كيف يتوظفوا.. هذا اللي يهمك..وظيفة؟".

غير أن خلود عادت وتداركت الأمر ونشرت فيديو أوضحت خلاله الغرض من الفيديو الذي وصل بصورة خاطئة للمتابعين، لذا تدخلت لإزالة الالتباس لديهم موجهةً الاعتذار لهم، مشيرةً لاعتزازها بجنسيتها السعودية ولم تكن تقصد الإساءة لمواطنيها.