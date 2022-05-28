نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات اصدار تصريح دخول المقيمين الي مكة وتكلفة الحج لهذا العام في المقال التالي

خطوات اصدار تصريح دخول المقيمين الي مكة وتكلفة الحج لهذا العام بعد قرار منع المقيمين من دخول مكة المكرمة إلا بعد الحصول علي تصريح دخول المقيم لمكة وتم إسناد طريقة استخراج تصريح دخول مكة للمقيم من خلال المديرية العامة للجوازات وهي الجهة المنوط بها استقبال طلب تصريح الحج ودخول مكة للمقيمين كذلك لحاملي التأشيرات الموسمية والعاملين بالمنشأة وللعمالة المنزلية وأعلنت الهيئة ان طلب دخول مكة للمقيم يتم تقديمة بطريقة الكترونية غبر منصة ابشر. كيفية اصدار تصريح دخول الي مكة للمقيمين إلكترونيا أولا الدخول الي رابط المسار الإلكتروني للحج الرسمي.

ثم الضغط علي خيار الخدمات الالكترونية.

وبعد ذلك يتم ادخال عدد الحجاج وتحديد المدينة وبعد ذلك اختيار برنامج الحج المناسب.

أيضا يتم عرض البرامج المتاحة لتحديد اي تلك البرامج يتماشى مع رغبة الحاج وبعد ذلك القيام بتحديده.

ثم يتم كتابة ارقام هوية الحجاج.

وبعد ذلك كتابة تاريخ ميلاد كل حاج والضغط علي خيار تسجيل طلب. المستندات المطلوبة في تصريح دخول المقيم مكة المكرمة أولا يجب تقديم صوره من الهوية الوطنية.

وبعد ذلك يتم تعبئة النموذج او استمارة تصريح الحج.

بالإضافة الي تقديم صور حديثة مقاس 4×6 وتكون ذات خلفية بيضاء وبدون مؤثرات علي الطبيعة.

أيضا يجب ارفاق بيان صاحب العمل.

ثم شهادة إثبات تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

كذلك يشترط ان يكون جواز السفر ساري الصلاحية بالإضافة للي إثبات إقامة الشخص بالمملكة.

أيضا يجب تقديم تقرير طبي معتمد يفيد بنوع فصيلة دم المقيم.

ثم يجب تقديم ما يثبت تلقي المقيم كافة التطعيمات الخاصة بلقاح فيروس كورنا المعتمد داخل المملكة العربية السعودية. خطوات سداد رسوم الحج لعام 1443 اول طريقة من خلال البنك المشترك به المقيم.

كذلك يتم الضغط علي استمرار في دفع الفاتورة.

ثم الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

أيضا يجب اختيار الجهة وهي وزارة الحج والعمرة.

واستكمال باقي خطوات تسديد رسوم الحج لهذا العام والقيام بتسديد ضرائب الحج.

تكلفة الحج 2022 تبدأ من 3683 ريال لبرنامج الحج سهل.

أيضا تكلفة الحج الاقتصادي 1443 تبلغ 3829 ريال.

كذلك تكلفة الحج العام تبدأ من 6833 وتصل الي 15540 ريال. عمر شويل - جدة خطوات اصدار تصريح دخول المقيمين الي مكة وتكلفة الحج لهذا العام - ثقفني

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